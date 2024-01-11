Алексей Мишин: «Вопрос о возвращении Туктамышевой очень серьезный и разумный. Если говорить о ее форме, то в шоу она выглядела блестяще»

Алексей Мишин высказался о возможном возвращении Елизаветы Туктамышевой.

Чемпионка мира по фигурному катанию приостановила карьеру в октябре. Сегодня она вошла в предварительный состав чемпионата России по прыжкам, который пройдет 19-21 января.

«Вопрос о возвращении Туктамышевой очень серьезный и разумный. Конечно, он имеет и ко мне отношение, но самое прямое – к Лизе. Лучше его задать ей.

Если говорить о ее форме, то в шоу «История любви Шахарезады» она выглядела блестяще. Она только закончила выступления, другие параметры ее состояния не тестировались.

Удивит ли четверным тулупом на чемпионате России по прыжкам? Другие элементы мы не пробовали, потому что она выступала в трех шоу в день», – сказал заслуженный тренер России Мишин.