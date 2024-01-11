Алексей Мишин: «Вопрос о возвращении Туктамышевой очень серьезный и разумный. Если говорить о ее форме, то в шоу она выглядела блестяще»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Алексей Мишин высказался о возможном возвращении Елизаветы Туктамышевой.

Чемпионка мира по фигурному катанию приостановила карьеру в октябре. Сегодня она вошла в предварительный состав чемпионата России по прыжкам, который пройдет 19-21 января.

«Вопрос о возвращении Туктамышевой очень серьезный и разумный. Конечно, он имеет и ко мне отношение, но самое прямое – к Лизе. Лучше его задать ей.

Если говорить о ее форме, то в шоу «История любви Шахарезады» она выглядела блестяще. Она только закончила выступления, другие параметры ее состояния не тестировались.

Удивит ли четверным тулупом на чемпионате России по прыжкам? Другие элементы мы не пробовали, потому что она выступала в трех шоу в день», – сказал заслуженный тренер России Мишин.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В шоу все блестяще выглядят) Причём, в прямом смысле )
+5
-1
+4
Не вернется всем понятно
+2
-1
+1
Кто-то же должен присмотреть за детсадом на льду подумал Профессор.
+3
-3
0
Для Мишина главное не сделать - а растрезвонить ....
+3
-3
0
Вопрос один - надо ли это ей самой
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий