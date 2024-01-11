Тарасова о чемпионате Европы: «Без русских смотреть тяжело. Дай бог, когда нам разрешат, мы выйдем и сможем побеждать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что ей тяжело смотреть чемпионат Европы без россиян.

Сегодня на турнире по фигурному катанию в Каунасе прошла женская короткая программа.

«Смотреть интересно, а говорить сложно. Без русских смотреть тяжело. Русских девочек много, Губанова, например (выступает за Грузию – Sports.ru). Она третья сейчас, а на мой взгляд, могла бы быть второй, но...

Выводы делать рано, и потом мы здесь, а они там. Думаю, чемпионат проходит на высоком уровне, как всегда, но как он начался без нас, так и закончится без нас, а мы ждем. Я надеюсь, что на следующий год нам разрешат, и дай бог, когда разрешат, мы выйдем и сможем побеждать.

Русских нельзя не видеть в развитии фигурного катания, и медалей у русских больше всех, за последние 20 лет во всяком случае», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

6 комментариев
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От нашего присутствия 5 первых разминок никуда не денутся.Так всегда было.
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Русские там есть и много.
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===Думаю, чемпионат проходит на высоком уровне, как всегда===
А на каком основании она так думает?🤔 Она точно его смотрела?🤔
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Может уже принять, как данность, что на ЧЕ россиян нет и оставить только интерес?
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15-20-25 русских Тарасовой мгновенно вычеркнуты из русских
Неприличнее только Маргорита Симонян это делает, определяя кто "не очень русский"
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