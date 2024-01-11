Тарасова о чемпионате Европы: «Без русских смотреть тяжело. Дай бог, когда нам разрешат, мы выйдем и сможем побеждать»

Татьяна Тарасова заявила, что ей тяжело смотреть чемпионат Европы без россиян.

Сегодня на турнире по фигурному катанию в Каунасе прошла женская короткая программа.

«Смотреть интересно, а говорить сложно. Без русских смотреть тяжело. Русских девочек много, Губанова, например (выступает за Грузию – Sports.ru). Она третья сейчас, а на мой взгляд, могла бы быть второй, но...

Выводы делать рано, и потом мы здесь, а они там. Думаю, чемпионат проходит на высоком уровне, как всегда, но как он начался без нас, так и закончится без нас, а мы ждем. Я надеюсь, что на следующий год нам разрешат, и дай бог, когда разрешат, мы выйдем и сможем побеждать.

Русских нельзя не видеть в развитии фигурного катания, и медалей у русских больше всех, за последние 20 лет во всяком случае», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.