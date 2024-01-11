Более 1,5 млн зрителей посетили шоу Навки в декабре и январе

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Более 1,5 миллиона зрителей посетили шоу Татьяны Навки в декабре и январе.

Об этом сообщает пресс-служба компании Navka Show.

В общей сложности в декабре-январе было дано 500 спектаклей. С 22 декабря по 7 января в московском дворце спорта «Мегаспорт» проходило шоу «Вечера на хуторе».

«Вечера на хуторе» — это действительно уникальная постановка, сочетающая высочайший уровень фигурного катания олимпийских чемпионов и мировых звезд, невероятной красоты костюмы, зажигательную музыку в исполнении звезд нашей эстрады и хора, невероятные трюки цирковых акробатов и воздушных гимнастов, фантастические декорации, захватывающий мэппинг и мультимедийные спецэффекты.

Для создания нашего шоу объединились сотни лучших профессионалов в разных сферах, талантливейшая творческая команда! Мы надеемся, что наша сказка подарила праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются!» – сказала Навка.

С 27 декабря по 7 января в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялись показы шоу «История любви Шахерезады».

«Премьера нашей восточной сказки в Петербурге получилась по-новогоднему волшебной. В спектаклях приняли участие действующие призеры и чемпионы, что добавило нашей сказке уникальную спортивную зрелищность и новую захватывающую динамику.

Яркая индивидуальность каждого исполнителя превращала каждый спектакль в действительно уникальный и неповторимый, а зрители невероятно тепло принимали нашу восточную феерию – ежедневные аншлаги в Петербурге подтверждают это», – добавила продюсер шоу.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из них 1,6 млн билеты раздали бесплатно, а 1,9 млн приказали туда прийти под угрозой увольнения)) Что на шоу, что на соревнованиях в этом "спорте" разницы нет, очень редко, когда люди ходят на российское прокатство по собственной воле.
+5
-2
+3
Ответ kovfun-barrios
Из них 1,6 млн билеты раздали бесплатно, а 1,9 млн приказали туда прийти под угрозой увольнения)) Что на шоу, что на соревнованиях в этом "спорте" разницы нет, очень редко, когда люди ходят на российское прокатство по собственной воле.
Опередили. Я только хотела спросить, какой из них % бюджетников?
+2
-1
+1
Это только подтверждае ,что ледовые шоу, особенно в дни каникул , нужны людям.
надо отдать должное и администрации некоторых районов Москвы,выкупивших билеты на шоу и распределявших их среди горожан.
0
0
0
Это сколько процентов от общей заполняемости залов? 80-90?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий