Более 1,5 млн зрителей посетили шоу Навки в декабре и январе

Более 1,5 миллиона зрителей посетили шоу Татьяны Навки в декабре и январе.

Об этом сообщает пресс-служба компании Navka Show.

В общей сложности в декабре-январе было дано 500 спектаклей. С 22 декабря по 7 января в московском дворце спорта «Мегаспорт» проходило шоу «Вечера на хуторе».

«Вечера на хуторе» — это действительно уникальная постановка, сочетающая высочайший уровень фигурного катания олимпийских чемпионов и мировых звезд, невероятной красоты костюмы, зажигательную музыку в исполнении звезд нашей эстрады и хора, невероятные трюки цирковых акробатов и воздушных гимнастов, фантастические декорации, захватывающий мэппинг и мультимедийные спецэффекты.

Для создания нашего шоу объединились сотни лучших профессионалов в разных сферах, талантливейшая творческая команда! Мы надеемся, что наша сказка подарила праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются!» – сказала .

С 27 декабря по 7 января в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялись показы шоу «История любви Шахерезады».

«Премьера нашей восточной сказки в Петербурге получилась по-новогоднему волшебной. В спектаклях приняли участие действующие призеры и чемпионы, что добавило нашей сказке уникальную спортивную зрелищность и новую захватывающую динамику.

Яркая индивидуальность каждого исполнителя превращала каждый спектакль в действительно уникальный и неповторимый, а зрители невероятно тепло принимали нашу восточную феерию – ежедневные аншлаги в Петербурге подтверждают это», – добавила продюсер шоу.