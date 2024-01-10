Лука Берулава: «Это был лучший прокат в сезоне. Немного расстроен, ожидал оценки чуть выше, но не я их выставляю»

Метелкина и Берулава прокомментировали прокат короткой программы на ЧЕ в Каунасе.

Пара Анастасия Метелкина и выступает за Грузию. Фигуристы лидируют в короткой программе, набрав 71,30 балла.

Слова спортсменов передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Берулава: Это был лучший прокат в сезоне – и очень вовремя. Все получилось ровно так, как мы задумывали. Мы сделали все на нашем максимуме почти. Я прямо наслаждался прокатом.

Признаюсь, я немного расстроен, ожидал оценки чуть выше. Но не я их выставляю, к тому же, это наш первый такой серьезный старт вместе. Будем работать.

Метелкина: Удивительно, но мы совсем не нервничали. Все было очень спокойно, коленки не дрожали. Не было ощущения, что это какой-то прямо новый старт для нас. Мы довольно опытные уже фигуристы, умеем себя собрать. Хочу отдельно отметить поддержку зала, она нас сильно мотивировала.

Берулава: Еще оказалось здорово кататься под такую энергичную музыку. Мы обычно катали всего более лиричные постановки, но тут наш хореограф Сергей Плишкин предложил что-то новое – и не прогадал.

Метелкина: Очень здорово, когда можешь рассчитывать на партнера. Я всегда знаю, что могу на него положиться, чувствую его поддержку всегда. Да, бывают споры на тренировках, но мы всегда быстро находим общий язык. Важно, когда в команде дружеская атмосфера, когда не страшно, а спокойно.