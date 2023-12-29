Плющенко о своей академии: «Хотим сделать олимпийскую деревню, чтобы были разные виды спорта. Есть запросы на хоккей, шорт-трек, керлинг, легкую атлетику, теннис»
Плющенко заявил, что деятельность его академии может распространиться на другие виды спорта.
«В нашей Академии ведется и начальная подготовка, здесь также тренируются и сборная по юниорам, и взрослая команда.
У нас есть одиночное, парное катание, а сейчас еще запустили отделение танцев на льду, которое возглавила наш великий специалист Наталья Владимировна Линичук, вернувшаяся из Америки.
Почему для Академии выбрано Подмосковье? Я живу здесь уже больше 10 лет, тут очень комфортно работать и тренироваться – мы бегаем и летом, и зимой.
Пока у нас одна арена, на которой занимаются только фигуристы. Льда не хватает, а запросов очень много, например, на хоккей. Поэтому собираемся строить еще одну ледовую арену.
Сейчас мы ведем переговоры с Валерием Каменским, чтобы создать его школу. Он также живет неподалеку. Кроме того, есть запросы на шорт-трек, керлинг, синхронное катание, легкую атлетику, теннис.
Планируем открыть футбольную академию. В общем, хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров
Очень деньги нужны
вам всё равно нужны тренера и инфраструктура... не "с неба" это берётся...