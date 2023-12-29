Плющенко о своей академии: «Хотим сделать олимпийскую деревню, чтобы были разные виды спорта. Есть запросы на хоккей, шорт-трек, керлинг, легкую атлетику, теннис»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Фигурное катание

Плющенко заявил, что деятельность его академии может распространиться на другие виды спорта.

«В нашей Академии ведется и начальная подготовка, здесь также тренируются и сборная по юниорам, и взрослая команда.

У нас есть одиночное, парное катание, а сейчас еще запустили отделение танцев на льду, которое возглавила наш великий специалист Наталья Владимировна Линичук, вернувшаяся из Америки.

Почему для Академии выбрано Подмосковье? Я живу здесь уже больше 10 лет, тут очень комфортно работать и тренироваться – мы бегаем и летом, и зимой.

Пока у нас одна арена, на которой занимаются только фигуристы. Льда не хватает, а запросов очень много, например, на хоккей. Поэтому собираемся строить еще одну ледовую арену.

Сейчас мы ведем переговоры с Валерием Каменским, чтобы создать его школу. Он также живет неподалеку. Кроме того, есть запросы на шорт-трек, керлинг, синхронное катание, легкую атлетику, теннис.

Планируем открыть футбольную академию. В общем, хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров

22 комментария
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Одним словом, хочет пилить бюджет России не покладая рук

Очень деньги нужны
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Потом собственные ОИ проведут прямо там!)
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Точно Нью-Васюки
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И тут Остапа понесло....
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Надо, чтобы государство развивало бесплатный спорт для всех детей, а Рудковские всё сделают платным.
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Всем соседним участкам приготовиться: чемодан-вокзал-на выход. Яна захотела Горки отобрать-отобрала, причем вместе с дачными домиками, и никакие суды не помогли, ибо судебная система у нас известно как работает...
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И чтобы без Плющенко и Рудковской делали в Подмосковье? Столько запросов, может и Яна переключится с ФК на другой вид спорта.
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Ответ Александр Подгорных
А там и летние виды спорта не за горами. Будут Рудковские свои ОИ проводить, на зависть всем недругам.
теннис и лёгкая атлетика - не летние виды???...
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А там и летние виды спорта не за горами. Будут Рудковские свои ОИ проводить, на зависть всем недругам.
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В деревню верю. А вот в олимпийскую - нет
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Ответ Oleandra
Надо, чтобы государство развивало бесплатный спорт для всех детей, а Рудковские всё сделают платным.
"государство" вполне может на "суб-подряд" взять тех же "рудковских" - оплачивая у них группы.....
вам всё равно нужны тренера и инфраструктура... не "с неба" это берётся...
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А что ж убрали инфу о том, сколько детей тренируются бесплатно?
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Ответ Howard Norfolk
И тут Остапа понесло....
Пусть работает. Ничего плохого в том, чтобы частная школа развивала спорт нет.
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Ответ Oleandra
Надо, чтобы государство развивало бесплатный спорт для всех детей, а Рудковские всё сделают платным.
Самый лучший коммент.
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Ответ Anna
Из частного там только вывеска, все остальное сосется из бюджета и спонсоров (госкомпаний конечно же)
Про бюджет я очень сомневаюсь. Государство ООО-шке так просто денег не подарит. Землю выделить- тут да, выделяли ему, может налоги где-то скостили. Ну а частник на то и частник, чтоб спонсоров искать.
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Ответ Delirium
Пусть работает. Ничего плохого в том, чтобы частная школа развивала спорт нет.
Из частного там только вывеска, все остальное сосется из бюджета и спонсоров (госкомпаний конечно же)
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Вот это размах! Браво, Евгений Викторович, дерзайте, у вас все обязательно получится!
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А подводные шахматы будут? Если нет, то не годится 😅
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