Плющенко о своей академии: «Хотим сделать олимпийскую деревню, чтобы были разные виды спорта. Есть запросы на хоккей, шорт-трек, керлинг, легкую атлетику, теннис»

Плющенко заявил, что деятельность его академии может распространиться на другие виды спорта.

«В нашей ведется и начальная подготовка, здесь также тренируются и сборная по юниорам, и взрослая команда.

У нас есть одиночное, парное катание, а сейчас еще запустили отделение танцев на льду, которое возглавила наш великий специалист Наталья Владимировна Линичук, вернувшаяся из Америки.

Почему для Академии выбрано Подмосковье? Я живу здесь уже больше 10 лет, тут очень комфортно работать и тренироваться – мы бегаем и летом, и зимой.

Пока у нас одна арена, на которой занимаются только фигуристы. Льда не хватает, а запросов очень много, например, на хоккей. Поэтому собираемся строить еще одну ледовую арену.

Сейчас мы ведем переговоры с Валерием Каменским, чтобы создать его школу. Он также живет неподалеку. Кроме того, есть запросы на шорт-трек, керлинг, синхронное катание, легкую атлетику, теннис.

Планируем открыть футбольную академию. В общем, хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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