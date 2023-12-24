Костомаров, Ягудин, Крюков, Вяльбе, Ишмуратова и другие спортсмены представили свои олимпийские медали на Аллее славы на ВДНХ

Теги Алексей Ягудин Роман Костомаров Светлана Ишмуратова Анна Богалий Максим Чудов Никита Крюков Елена Вяльбе Руслан Захаров Вик Уайлд Максим Буров Фигурное катание

Известные спортсмены выставили свои награды на Аллее славы зимних видов спорта на ВДНХ.

Золотые олимпийские медали представили фигуристы Алексей Ягудин и Роман Костомаров, лыжник Никита Крюков, биатлонистки Светлана Ишмуратова и Анна Богалий

Также на Аллее славы выставлены награды лыжницы Елены Вяльбе, биатлониста Максима Чудова, сноубордиста Вика Уайлда, фристайлиста Максима Бурова, конькобежца Руслана Захарова.

«Спасибо, друзья. Сегодня действительно такое знаковое событие – мы отрываем частичку своего сердца, души, чтобы вдохновлять новые поколения на большие-большие победы.

Потому что наша страна Россия всегда была на передовых позициях, побеждала, показывала наивысшие результаты. Это замечательная аллея, сделанная организаторами, думаю, что она будет вдохновлять многих.

У всех будет возможность пройтись, сфотографироваться с медалями, которые были добыты нашим трудом и нашей страной. Всех с наступающим Новым годом», – цитирует Костомарова ТАСС. 

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9 комментариев
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О Ягудин медаль свою нашел
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Теперь Костомаров и самым заслуженным фигуристом стал. А где наши пятикратные, трехкратные и многократные. Странно это как-то.
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Ответ Viks
Валиева представила свою золотую медаль? - Самопровозгласила себя олимпийской чемпионкой...
Валиева ваша любимая фигуристка? Только о ней и пишите все время))))
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Ответ lepestok
Валиева ваша любимая фигуристка? Только о ней и пишите все время))))
Скандалы в спорте - моё развлечение, от Валиевой уже 2 года прёт. А фигурку я не смотрю, естественно, поэтому любимых фигуристок нет.
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Ответ lepestok
Валиева ваша любимая фигуристка? Только о ней и пишите все время))))
Любимая Олимпийская .
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Ответ Wiley Fox
Где медаль валиевой?
Шутить изволите? Ей даже пустой коробочки не дали.
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Ответ Железная Леди
Шутить изволите? Ей даже пустой коробочки не дали.
За то по всем каналам Валиева утверждает, что она ОЧ)) Парадокс.
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