Костомаров, Ягудин, Крюков, Вяльбе, Ишмуратова и другие спортсмены представили свои олимпийские медали на Аллее славы на ВДНХ

Известные спортсмены выставили свои награды на Аллее славы зимних видов спорта на ВДНХ.

Золотые олимпийские медали представили фигуристы и , лыжник Никита Крюков, биатлонистки и .

Также на Аллее славы выставлены награды лыжницы Елены Вяльбе, биатлониста , сноубордиста Вика Уайлда, фристайлиста Максима Бурова, конькобежца Руслана Захарова.

«Спасибо, друзья. Сегодня действительно такое знаковое событие – мы отрываем частичку своего сердца, души, чтобы вдохновлять новые поколения на большие-большие победы.

Потому что наша страна Россия всегда была на передовых позициях, побеждала, показывала наивысшие результаты. Это замечательная аллея, сделанная организаторами, думаю, что она будет вдохновлять многих.

У всех будет возможность пройтись, сфотографироваться с медалями, которые были добыты нашим трудом и нашей страной. Всех с наступающим Новым годом», – цитирует Костомарова ТАСС.