Костомаров, Ягудин, Крюков, Вяльбе, Ишмуратова и другие спортсмены представили свои олимпийские медали на Аллее славы на ВДНХ
Известные спортсмены выставили свои награды на Аллее славы зимних видов спорта на ВДНХ.
Золотые олимпийские медали представили фигуристы Алексей Ягудин и Роман Костомаров, лыжник Никита Крюков, биатлонистки Светлана Ишмуратова и Анна Богалий.
Также на Аллее славы выставлены награды лыжницы Елены Вяльбе, биатлониста Максима Чудова, сноубордиста Вика Уайлда, фристайлиста Максима Бурова, конькобежца Руслана Захарова.
«Спасибо, друзья. Сегодня действительно такое знаковое событие – мы отрываем частичку своего сердца, души, чтобы вдохновлять новые поколения на большие-большие победы.
Потому что наша страна Россия всегда была на передовых позициях, побеждала, показывала наивысшие результаты. Это замечательная аллея, сделанная организаторами, думаю, что она будет вдохновлять многих.
У всех будет возможность пройтись, сфотографироваться с медалями, которые были добыты нашим трудом и нашей страной. Всех с наступающим Новым годом», – цитирует Костомарова ТАСС.