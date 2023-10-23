«Должно быть так: вышел и встал на лыжи, в Европе в этом плане немного проще. У нас нет культуры поведения на лыжне». Богалий о доступности инфраструктуры

Анна Богалий назвала проблемы с «культурой поведения на лыжне» в России.

– Если мы говорим о таком проекте, как «Спорт – норма жизни», и о доступности спортивных объектов, для того чтобы больше людей могли на них приходить и просто двигаться, как мне видится, должно быть так: вышел и встал на лыжи. В Европе в этом плане немного проще. Если говорить про небольшие города, деревни, то вокруг них очень много трасс. Кроме того, они соединены между собой.

Норвегия – это вообще какая-то фантастическая история, когда вокруг небольшого поселения есть подготовленная дистанция на 300 км и люди выходят на нее, кладут в люльку ребенка и катаются с рюкзаками, термосами. Целый день гуляют, ведут здоровый образ жизни.

– В России все сложнее?

– В том числе и с психологической точки зрения. Нам почему-то нужно вечно куда-то бежать. Мы не можем насладиться моментом. Далее, у нас нет культуры поведения на лыжне. Туда ходят с колясками, собаками, на квадроциклах. И таким образом рушат основание трассы, загрязняют ее.

И третий момент – не умеют одеваться на подобные прогулки. Я с ужасом смотрю на людей в горнолыжной форме, хотя это и не самый плохой вариант. Но в ней будет безумно жарко. Она непродуваемая и создана для других целей. Или, напротив, идут на лыжах в джинсах. Но такая ткань не гнется. Это все равно что плавать в брюках в бассейне. От этого возникают проблемы. Кто-то мерзнет, простужается или же не получает должного удовольствия.

Плюс есть проблемы с земельными участками под лыжные трассы, поскольку нельзя нарушать зеленый фонд. В Европе почему-то все просто, а у нас сложно, поскольку мы сами придумываем дополнительные препятствия.

Нам начинают говорить: здесь живут какие-то уникальные рыбы, там птицы. В этом вопросе поддержу Елену Валерьевну (Вяльбе): не надо заниматься глобализмом. Инфраструктура внутри пространства, в котором живут люди, должна быть доступна и интегрирована в городскую среду.

Трасса может быть даже в маленьких парках. Вместо того чтобы счищать снег – делать насыпь. Проложить лыжню можно по набережной, в других местах. Главное – грамотно подойти к вопросу, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.