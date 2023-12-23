Аделия Петросян: «Чего бы попросила у Деда Мороза? Здоровье, но это не от него зависит»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян подвела итоги года.

«В целом, все было как обычно, главное событие года, наверное, что получилось выиграть чемпионат России, самое приятное событие. А также выиграла и финал Гран-при, он тоже был в 2023 году и тоже значит для меня многое.

Переезд на новый каток – тоже важное событие, очень рада, намного больше стало теперь пространства для тренировок и места.

Чего бы попросила у Деда Мороза? У меня все есть, единственное что я бы попросила, так это здоровье. Но это не от него зависит», – сказала Петросян.

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7 комментариев
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Здоровья всем нашим спортсменам! И еще международных стартов!
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Аделии пожелаем здоровья, того чего она больше всего желает . Мудрое желание. Будет здоровье и все невозможное станет возможным .
Здоровья, здоровья и здоровья нашим фигуристам .
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Как редко сейчас услышить от 16-летней девушки: "У меня всё есть". Пожелаю Аделии в Новом году международных стартов, хоть и это, наверное, не полностью зависит от Деда Мороза)
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Какая мудрая девочка. Пусть исполнится всё задуманное.
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Очень рада за Аделию,что она победила!
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😄😄😄 Похоже, Деда Мороза не отрицает, но не верит в его силы!))
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Ответ Ирина Иванова
Как редко сейчас услышить от 16-летней девушки: "У меня всё есть". Пожелаю Аделии в Новом году международных стартов, хоть и это, наверное, не полностью зависит от Деда Мороза)
Это зависит от Деда, но не Мороза.)))
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