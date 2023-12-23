Аделия Петросян: «Чего бы попросила у Деда Мороза? Здоровье, но это не от него зависит»

Фигуристка Аделия Петросян подвела итоги года.

«В целом, все было как обычно, главное событие года, наверное, что получилось выиграть чемпионат России, самое приятное событие. А также выиграла и финал , он тоже был в 2023 году и тоже значит для меня многое.

Переезд на новый каток – тоже важное событие, очень рада, намного больше стало теперь пространства для тренировок и места.

Чего бы попросила у Деда Мороза? У меня все есть, единственное что я бы попросила, так это здоровье. Но это не от него зависит», – сказала Петросян.

Аделия Петросян – новая чемпионка России от Тутберидзе. Прыгала то, что не смогла Трусова, и вошла в историю