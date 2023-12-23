Наталья Бестемьянова: «Валиева – феномен фигурного катания. Ей важно привести себя в порядок после того, что с ней сделали эти чинуши»

Теги чемпионат России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала Камилу Валиеву феноменом фигурного катания.

После короткой программы на чемпионате России фигуристка лидирует, набрав 81,85 балла. 

«Я рада за Валиеву. Она очень хороша сегодня. Она не оставила равнодушными ни нас, ни судей. Она очень собранно каталась, на что было приятно смотреть.

Валиева – феномен фигурного катания. Я бы не сказала, что она сейчас находится в наилучшей форме. Она сейчас очень хороша, но далека от той Валиевой, которая ездила на Олимпиаду.

Я думаю, что Камила сегодня соревнуется только сама с собой. Она хорошо знает то, куда ей идти, а все остальное для нее не важно.

Ей сейчас важно привести себя в порядок после того, что с ней сделали эти чинуши», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

15 комментариев
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Когда же уже закончится это восхваление Валиевой, третий год слушаем о её гениальности, уже до тошноты, как будто поговорить больше не о ком, единственная спортсменка из России. Бедные девочки, как тяжело пробиваться когда такой агрессивный пиар одной спортсменки который год подряд.
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Ага, феномен ) С незакрытым допинговым делом катается, как ни в чём не бывало ) Ещё и оценки баснословные ей горкой насыпают.
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Стесняюсь спросить: наши чинуши?
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ТШТ теперь называют "чинуши"?)
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Гораздо больше пострадали те, кто уже 2 года почти не может получить свои медали!
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Чинуши не с ней сделали, а с теми, кто возможно не получит золотые медали ОИ в команде, Валиевой не должно было быть на ОИ
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А что они с ней сделали???
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Ответ Angry_bear
Вот тут солидарна с Бестией.И феномен, и уникум наша Камила. Таких в мире больше нет. Не было и вряд ли будет. Она как Нэйтан Чен или Юдзуру Ханю. Гений ФК.
🤣🤣🤣
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Какие такие чинуши и что именно они сделали? Ну-ка, Филимоновна, расскажите. Эх, на самом интересном оборвали
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Я так думаю, что это Ками сделала чинуш. Они исторически опозорились.
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Пожалуйтесь в лигу сексуальных реформ!
Тебе надо - пожалуйся
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Всё же не дедушка, виноваты чинуши.
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