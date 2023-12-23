Наталья Бестемьянова: «Валиева – феномен фигурного катания. Ей важно привести себя в порядок после того, что с ней сделали эти чинуши»

Наталья Бестемьянова назвала Камилу Валиеву феноменом фигурного катания.

После короткой программы на чемпионате России фигуристка лидирует, набрав 81,85 балла.

«Я рада за Валиеву. Она очень хороша сегодня. Она не оставила равнодушными ни нас, ни судей. Она очень собранно каталась, на что было приятно смотреть.

– феномен фигурного катания. Я бы не сказала, что она сейчас находится в наилучшей форме. Она сейчас очень хороша, но далека от той Валиевой, которая ездила на Олимпиаду.

Я думаю, что Камила сегодня соревнуется только сама с собой. Она хорошо знает то, куда ей идти, а все остальное для нее не важно.

Ей сейчас важно привести себя в порядок после того, что с ней сделали эти чинуши», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.