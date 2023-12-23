Егор Базин: «Итоги года? Я сделал предложение своей невесте и буду готовиться к свадьбе»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Фигурист Егор Базин рассказал об итогах 2023 года.

Базин в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой стал вторым в танцах на льду на чемпионате России.

«Зрителей было много. Спасибо федерации и Челябинску за такую красоту. Приятно тут находиться.

Мы сегодня катались от души от начала и до конца, несмотря на ошибку, практически незаметную на самом деле. Откатали один из самых эмоциональных прокатов своих на текущий момент.

Была в голове мысль, что было бы неплохо иметь весь комплект медалей с чемпионата России. Это важный турнир, нужно подвести итог не только самим себе, но и работе всей нашей команды.

Видно, что мы можем кататься чисто и быть конкурентоспособными. Здорово, что мы удержали свою планку. Да, вернулись ребята, которые обыграли нас, но мы довольны, что удержали свой класс. Спасибо всей команде за то, что нас так подвели к этому чемпионату.

Итоги года? Я сделал предложение своей невесте (экс-фигуристке Екатерине Сержантовой – Sports.ru) и буду готовиться к свадьбе», – сказал Базин.

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7 комментариев
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— Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
— У меня мечта — пальто купить.
— Ну что это за мечта…
— Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу.
— На пальто, носи на здоровье. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
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Хорошая новость. Пусть всё у вас получится! Долгой састливой совместной жизни!
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Ответ Oleg Olegov
— Слушай, Базин, у тебя есть мечта? — У меня мечта — пальто купить. — Ну что это за мечта… — Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу. — На пальто, носи на здоровье. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
Ну и когда смеяться?
Человек жениться решил,это очень важное и великое событие в жизни каждого человека
+8
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+7
Ответ Djusik
Думала, он со своей предыдущей партнёршей в отношениях.
Они уже давным давно не вместе, Соня замужем за Алексеем Святченко, он в ФГП выступал, за Венгрию
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Думала, он со своей предыдущей партнёршей в отношениях.
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Год прожит не зря , молодцы Лиза и Егор , красиво откатали ! Дальнейших успехов в спорте .
Егору счастливой жизни с будущей женой , любви !
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Ответ Djusik
Думала, он со своей предыдущей партнёршей в отношениях.
И видимо некрасиво расстались, были едкие выпады в интервью
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