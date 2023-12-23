Егор Базин: «Итоги года? Я сделал предложение своей невесте и буду готовиться к свадьбе»
Фигурист Егор Базин рассказал об итогах 2023 года.
Базин в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой стал вторым в танцах на льду на чемпионате России.
«Зрителей было много. Спасибо федерации и Челябинску за такую красоту. Приятно тут находиться.
Мы сегодня катались от души от начала и до конца, несмотря на ошибку, практически незаметную на самом деле. Откатали один из самых эмоциональных прокатов своих на текущий момент.
Была в голове мысль, что было бы неплохо иметь весь комплект медалей с чемпионата России. Это важный турнир, нужно подвести итог не только самим себе, но и работе всей нашей команды.
Видно, что мы можем кататься чисто и быть конкурентоспособными. Здорово, что мы удержали свою планку. Да, вернулись ребята, которые обыграли нас, но мы довольны, что удержали свой класс. Спасибо всей команде за то, что нас так подвели к этому чемпионату.
Итоги года? Я сделал предложение своей невесте (экс-фигуристке Екатерине Сержантовой – Sports.ru) и буду готовиться к свадьбе», – сказал Базин.
— У меня мечта — пальто купить.
— Ну что это за мечта…
— Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу.
— На пальто, носи на здоровье. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
Человек жениться решил,это очень важное и великое событие в жизни каждого человека
Егору счастливой жизни с будущей женой , любви !