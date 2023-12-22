Камила Валиева: «Можно работать в короткой программе над подачей, над прыжками. Цель – чисто катать с тройным акселем»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что стремится к короткой программе с тройным акселем.

Сегодня фигуристка исполнила программу с двойным акселем на чемпионате России в Челябинске. По итогам проката она идет на первом месте.

«Работать в короткой программе можно еще над подачей, над прыжками. Соню Муравьеву хочу поздравить, она сделала тройной аксель, у меня тоже такая цель, как у большинства здесь.

Это цель чисто катать с тройным акселем. Так что есть к чему стремиться. По контенту буду смотреть завтра по программе. В планах пока один четверной», – сказала Валиева.

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2 комментария
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