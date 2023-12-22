Наталья Бестемьянова: «Валиева каталась очень собранно, очень умно, красиво, элегантно. Ее талант не оставляет равнодушным никого»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Бестемьянова заявила, что талант Валиевой никого не оставляет равнодушным.

Сегодня фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске.

«Очень рада за Камилу Валиеву. Она очень собранно, очень умно каталась, красиво, элегантно.

Ее талант не оставляет равнодушным никого: ни специалистов, ни зрителей», – отметила олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Также Бестемьянова назвала обидным падение Софьи Муравьевой во время проката.

«Муравьева упала в обязательном элементе короткой программы, на твизле. Ее наказали за это. Это очень обидная ошибка. При той концентрации, которая требовалась, чтобы сделать тройной аксель, не сделать твизл – очень обидно.

Искренне сожалею, что это произошло. Очень надеюсь, что это не помешает Соне прекрасно откатать произвольную завтра», – сказала Бестемьянова.

8 комментариев
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ТАТ профессор, точно сказала,-всё безупречно, шпагат 180 градусов, всё на четвёртом уровне, без переборов.
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Да Камила талант! Даже не так - талантище! Ее катание можно пересматривать неоднократно! И блюз ей этот идет! Его еще на сезон можно оставить!
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Она лучшая!!! Такой еще долго не будет! В ней ВСЕ для фигурного катания! Молодчина!!!!
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Валиева катала короткую программу с блеском, как шоу-номер
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Интересно, чем разродится Вайц. Она уже некоторое время строчит пост за постом во славу АП.
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