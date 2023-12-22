Наталья Бестемьянова: «Валиева каталась очень собранно, очень умно, красиво, элегантно. Ее талант не оставляет равнодушным никого»

Бестемьянова заявила, что талант Валиевой никого не оставляет равнодушным.

Сегодня фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске.

«Очень рада за Камилу Валиеву. Она очень собранно, очень умно каталась, красиво, элегантно.

Ее талант не оставляет равнодушным никого: ни специалистов, ни зрителей», – отметила олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Также Бестемьянова назвала обидным падение Софьи Муравьевой во время проката.

«Муравьева упала в обязательном элементе короткой программы, на твизле. Ее наказали за это. Это очень обидная ошибка. При той концентрации, которая требовалась, чтобы сделать тройной аксель, не сделать твизл – очень обидно.

Искренне сожалею, что это произошло. Очень надеюсь, что это не помешает Соне прекрасно откатать произвольную завтра», – сказала Бестемьянова.