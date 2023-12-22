Муравьева о падении на дорожке шагов: «Это, видимо, мое проклятие. Прокатом я недовольна, но будем работать, дорогу осилит идущий»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева назвала «проклятием» свои падения на дорожке шагов.

Сегодня фигуристка стала третьей в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. В прокате она исполнила тройной аксель, но упала на дорожке шагов.

«Это, видимо, мое проклятие. Второй чемпионат России такая ошибка. Наверное, поспешила, отдала всю себя. Прокатом я недовольна. Но будем работать, дорогу осилит идущий.

Работа перед турниром больше велась над прыжковым контентом. Не справилась я с нервами», – сказала Муравьева.

39 комментариев
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Главное, сделала 3А. Можно отпустить ситуацию с падениями на прошлом этапе. Неудачи остались в прошлом.

Пусть завтра в ПП всё получится.
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Немного спокойнее и всё получится, прокат был классный, удачи в пп!
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Соня, не кори себя, улыбайся чаще И удача будет за тобой. Меняйся И не плачь, пожалуйста. Удачи в ПП!!!!!
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На повторе видно, что она в след попала. Адски не повезло ((
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Соне удачи в ПП, чтобы получилось всё, что запланировала и чтобы прокатом сама осталась довольна.
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Всё равно выступление было классным. Соня и Вероника больше всех сегодня понравились.

Удачи всем девочкам в произвольной!
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Сонечка, держись! Верим в тебя
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Соня!
Пусть вера в себя и уверенность в своих силах никогда не покидают тебя! Удачи в ПП!
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Соне не расстраиваться, тем более, что триксель есть. Удачи в ПП и дальше.
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Ответ Леди Брэкнелл
На повторе видно, что она в след попала. Адски не повезло ((
Нет, там глагкий лед. Она потеряла равновесие на твизле. Не повезло, согласен.
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Твиззлы делала через зубец, вот и упала. Для якобы хорошей катальщицы, как нам тут ее пиарят, стыдно не уметь правильно делать твиззлы.
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Молодец, Соня. Завтра - держаться.
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Нужно держать концентрацию до конца. Но всё равно она получила больше, чем за чистый прокат без трикселя, респект за риск
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Да, Соня очень нервничала, по прокату заметно. Подвело слишком большое желание показать максимум.
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Дорогу осилит идущий - в данном случае и в прямом и в переносном смысле)))
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Ответ Хрустальный Гусенок
она, наверное, выступила бы лучше, если бы Плющ не навязывал ей настроение «нужно всех порвать» слишком рано, слишком громко, и это не сработало
Вы откуда знаете, что он ей "навязывает", рядом стояли?
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Соне завтра справиться с эмоциями и прыгнуть два заявленных Акселя чисто! Все получится!
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Ответ Lara_Croft
Твиззлы делала через зубец, вот и упала. Для якобы хорошей катальщицы, как нам тут ее пиарят, стыдно не уметь правильно делать твиззлы.
Она попала в след, не нужно врать
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+3
Ответ Хрустальный Гусенок
она, наверное, выступила бы лучше, если бы Плющ не навязывал ей настроение «нужно всех порвать» слишком рано, слишком громко, и это не сработало
Тем более что Соня не хочет никого рвать.
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Да, Соня , дорогу надо осилить.
+2
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Удачи в ПП!!!
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Ответ Lara_Croft
Твиззлы делала через зубец, вот и упала. Для якобы хорошей катальщицы, как нам тут ее пиарят, стыдно не уметь правильно делать твиззлы.
Причём тут технический элемент и скольжение?
+10
-8
+2
Ответ Наталья Карлова
мне кажется Плющенко ее "проклятие", как его нет Соня катает лучше, может внутреннего напряжения меньше...
Самое смешное, что он всегда есть, кроме одного раза, где она не пошла на ультраси. Все ее прокаты с ультраси были выполнены с Плющенко за бортом.
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Ответ Инна1945
Ну слушайте. Малинину это не помешало в своё время. Хотя он же не с Петросян и Валиевой сражался.
сравнили🤣🤡
+2
-1
+1
Ответ Маргарита В Сафронова
Надо, чтобы Соню на лёд Михайлов выводил. Она тогда стабильно катается. А главный Ангел слишком трепещет, и Соне это передаӗтся.
Главный ее явно зарядил на триксель, но ее потом понесло просто от адреналина, эндорфина и прочего. Вот и навернулась :(
+6
-5
+1
Не она одна ошибалась в дорожке, были такие прецеденты в истории. А это похуже, чем упасть с прыжка. И уровень понижается, и гоэ. Компоненты должны были упасть, но Муру пожалели
+4
-3
+1
она, наверное, выступила бы лучше, если бы Плющ не навязывал ей настроение «нужно всех порвать»
слишком рано, слишком громко, и это не сработало
+8
-7
+1
Надо, чтобы Соню на лёд Михайлов выводил. Она тогда стабильно катается. А главный Ангел слишком трепещет, и Соне это передаӗтся.
+11
-10
+1
Соня, будем за тебя болеть в ПП!
0
0
0
мне кажется Плющенко ее "проклятие", как его нет Соня катает лучше, может внутреннего напряжения меньше...
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