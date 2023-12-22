Муравьева о падении на дорожке шагов: «Это, видимо, мое проклятие. Прокатом я недовольна, но будем работать, дорогу осилит идущий»

Софья Муравьева назвала «проклятием» свои падения на дорожке шагов.

Сегодня фигуристка стала третьей в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. В прокате она исполнила тройной аксель, но упала на дорожке шагов.

«Это, видимо, мое проклятие. Второй чемпионат России такая ошибка. Наверное, поспешила, отдала всю себя. Прокатом я недовольна. Но будем работать, дорогу осилит идущий.

Работа перед турниром больше велась над прыжковым контентом. Не справилась я с нервами», – сказала Муравьева.