Муравьева о падении на дорожке шагов: «Это, видимо, мое проклятие. Прокатом я недовольна, но будем работать, дорогу осилит идущий»
Софья Муравьева назвала «проклятием» свои падения на дорожке шагов.
Сегодня фигуристка стала третьей в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. В прокате она исполнила тройной аксель, но упала на дорожке шагов.
«Это, видимо, мое проклятие. Второй чемпионат России такая ошибка. Наверное, поспешила, отдала всю себя. Прокатом я недовольна. Но будем работать, дорогу осилит идущий.
Работа перед турниром больше велась над прыжковым контентом. Не справилась я с нервами», – сказала Муравьева.
Пусть завтра в ПП всё получится.
Удачи всем девочкам в произвольной!
Пусть вера в себя и уверенность в своих силах никогда не покидают тебя! Удачи в ПП!
слишком рано, слишком громко, и это не сработало