Ирина Хавронина: «У нас был самый эмоциональный прокат в сезоне. Мы выложились, были спокойны»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина высказалась о выступлении на чемпионате России.

Хавронина в дуэте с Девидом Нарижным стала третьей в танцах на льду.

«Всех поздравляю с окончанием сезона. Если говорить о прокате, у нас был самый эмоциональный прокат в сезоне.

Мы выложились, были спокойны. Вчера не вышли к журналистам, но мы просто зашли не в ту зону, думали, что все будут там. Это не был бойкот или игнор, нас просто никто не встретил.

Надеюсь, что это никак не повлияет на отношение к нам. Мы бы ответили на вопросы, ни в коем случае прокат вчера не повлиял на наше отношение к прессе. Извините», – сказала фигуристка. 

11 комментариев
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"У нас был самый эмоциональный прокат в сезоне" - да мне тоже так показалось, молодцы не стали осторожничать после вчерашнего и как награду получили 2 место в ПП.
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Шикарный получился танец! У меня мурашки бежали с первых нот до финальной позы. Какая все-таки гармоничная пара получилась. Ребята прекрасно смотрятся вместе, чувствуется химия. Для меня Ирина - самая пластичная и грациозная партнерша)
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Только ради вас, ребята, и ради комментариев ТАТ включила танцы. Это было потрясающе, спасибо вам большое, что есть теперь, зачем это смотреть.
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Ответ Shtirly
Уже немного утомило лицезреть вечно ноющую Хавронину. Добавьте уже позитива в прокаты..
Ну не судите строго все таки первый сезон у ребят и сразу такие результаты конечно будет волнительно.
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Скатаются и будут совершенно идеальной парой!
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Ответ Shtirly
Уже немного утомило лицезреть вечно ноющую Хавронину. Добавьте уже позитива в прокаты..
Зато какие прокаты по качеству, по постановке, вот что никогда не надоест.
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Ответ Irina Kistler
Молодцы ребята, 2 место у них отняли, но очень красиво смотрелся их танец : сложность и легкость исполнения. Нужен опыт, скатанность у них уже есть. Браво!
Увы, но ошибка в РТ не дала бороться за 2 место ребятам((
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Молодцы ребята, 2 место у них отняли, но очень красиво смотрелся их танец : сложность и легкость исполнения. Нужен опыт, скатанность у них уже есть. Браво!
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Достойное наше будущее !!!
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