Ирина Хавронина: «У нас был самый эмоциональный прокат в сезоне. Мы выложились, были спокойны»

Ирина Хавронина высказалась о выступлении на чемпионате России.

в дуэте с стала третьей в танцах на льду.

«Всех поздравляю с окончанием сезона. Если говорить о прокате, у нас был самый эмоциональный прокат в сезоне.

Мы выложились, были спокойны. Вчера не вышли к журналистам, но мы просто зашли не в ту зону, думали, что все будут там. Это не был бойкот или игнор, нас просто никто не встретил.

Надеюсь, что это никак не повлияет на отношение к нам. Мы бы ответили на вопросы, ни в коем случае прокат вчера не повлиял на наше отношение к прессе. Извините», – сказала фигуристка.