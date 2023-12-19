Володин о переходе в Германию: «Если бы в России была достойная партнерша, я бы катался там. Но шанс с Минервой я упустить не мог»

Володин рассказал, что у него не было проблем с переходом в сборную Германии.

Никита Володин выступает в парном катании с . Пара образовалась летом 2023 года и в своем дебютном сезоне выиграла финал серии Гран-при.

– Как вы нашлись с Минервой?

– Минерва с партнером рассталась после ЧМ-2022. Мне позвонил Дмитрий Николаевич Савин (тренер Фабьен Хазе – Sports.ru) и сказал, что у него есть для меня хорошая девочка. Я посмотрел ее выступления – мне понравилось.

После чемпионата мира мы начали плотно заниматься этим вопросом. Вместе с партнером они занимали пятое место в мировом рейтинге, что позволило нам сразу выступить на Гран-при.

– Когда первый раз встретились с Минервой, между вами пробежала искра? Почувствовал, что с ней можно добиться успеха?

– Я понял, что Минерва очень перспективная партнерша. Искра появилась, что-то загорелось. Увидел, что мы можем выполнять элементы на высоком уровне.

А с течением времени Минерва показала себя с еще более хорошей стороны. В ней проявляется немецкий менталитет. Она педантична, все заранее планирует. В этом плане мы немного расходимся, я все делаю по обстоятельствам.

Но она поменяла меня, теперь я соблюдаю четкий режим, никуда не опаздываю. Наш тренировочный процесс расписан на месяц вперед.

– Не было ли у Минервы предрассудков насчет твоего российского происхождения на фоне политической повестки?

– Я никогда не чувствовал пренебрежения со стороны немцев. Ситуация в мире не повлияла на взаимоотношения.

– Вы с Минервой начали кататься вместе после отстранения россиян от международных турниров. Правильно понимаю, что ключевым фактором для тебя стало именно наличие партнерши, а не возможность выступать на мировой арене?

– Да, однозначно. Если бы в России была достойная партнерша, я бы катался там. Но шанс с Минервой я упустить не мог.

– тебя без проблем отпустила?

– Меня отпустили хорошо, по правилам. В федерации меня знают, я показывал неплохие результаты. Они с пониманием отнеслись к моей ситуации, знали, что я долгое время катался без партнерши.

В Академии фигурного катания, где я тренировался, все поздравляют с победами, радуются за меня, – сказал фигурист.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин