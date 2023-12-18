Анна Щербакова: «Я практически не общалась с одноклассниками, но у нас была большая группа на катке, общения со сверстниками мне хватало»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала о школьных годах.

«Первые три года школы я ходила практически на все уроки. Потом приходила на первые два-три. И только с началом пандемии перешла на практически полностью дистанционное обучение.

В школе учителя шли навстречу, давали индивидуальные задания, объясняли непонятные моменты. Было много дополнительных занятий, рано утром до тренировки, в перерыве, вечером.

Да, я практически не общалась с одноклассниками, не гуляла с ними во дворе. Но несмотря на то, что фигурное катание индивидуальный вид спорта, у нас была большая и веселая группа на катке. Так что общения со сверстниками мне тоже хватало», – сказала олимпийская чемпионка. 

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5 комментариев
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Ответ Ритт
Аня до сих пор общается с Дашей и Алёной. И если с Дашей они особо не соревновались, то с Алёнкой были прямыми соперницами. И то, что они дружат, говорит о том, что обе не завистливые.
Знаем эту байку, только вот с Аленой они очень "подружились" когда Алена была уже не у дел)
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Были в Хрустальном , конечно же, сверстницы Анюты , которых, скорее, спарринг-партнерами можно назвать...
+4
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Аня до сих пор общается с Дашей и Алёной. И если с Дашей они особо не соревновались, то с Алёнкой были прямыми соперницами. И то, что они дружат, говорит о том, что обе не завистливые.
+5
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