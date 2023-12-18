Анна Щербакова: «Я практически не общалась с одноклассниками, но у нас была большая группа на катке, общения со сверстниками мне хватало»

Анна Щербакова рассказала о школьных годах.

«Первые три года школы я ходила практически на все уроки. Потом приходила на первые два-три. И только с началом пандемии перешла на практически полностью дистанционное обучение.

В школе учителя шли навстречу, давали индивидуальные задания, объясняли непонятные моменты. Было много дополнительных занятий, рано утром до тренировки, в перерыве, вечером.

Да, я практически не общалась с одноклассниками, не гуляла с ними во дворе. Но несмотря на то, что фигурное катание индивидуальный вид спорта, у нас была большая и веселая группа на катке. Так что общения со сверстниками мне тоже хватало», – сказала олимпийская чемпионка.