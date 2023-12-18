Анна Щербакова: «По характеру я не медийный человек. Но я понимаю, что публичность — это часть профессии»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала об отношении к публичности.

«По характеру, мне кажется, я не медийный человек. Мне ближе более замкнутый образ жизни.

Но я понимаю, что публичность — это часть моей жизни, профессии. Фигуристы катаются не только для себя, не только ради медалей, но и в первую очередь для зрителей.

Мне нравится выходить на лед, видеть полные трибуны. Я катаюсь для этих людей и в ответ получаю массу положительных эмоций», – сказала олимпийская чемпионка. 

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11 комментариев
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Думаю, что рано или поздно она вообще в непубличную какую-то профессию уйдёт( Хотя, может это и неплохо
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Хочет не хочет, а ей будут всегда уделять много внимания. Не только из за титулов, но и из за того что она сделала для фигурного катания, совершила революцию четверных и создала много шедевров на льду.
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А какая у нее сейчас профессия?
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Ответ vm68
А какая у нее сейчас профессия?
Артистка ледовых шоу, как минимум
+5
-2
+3
Ответ RusVector
Молодец, что помогаешь осваивать Навке бюджеты Московских муниципалитетов, а в январе еще и Питерских поедишь! А по Хобаровскам и прочим закоулкам пусть другие ездиют осваивать, а нас и дома неплохо кормят) !
Поклонники родниковой души, такие же неграмотные, как и кумирка. поедИшь, ездИЮт.
+7
-4
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Ответ Анна Беляева
Артистка ледовых шоу, как минимум
Так и записано в трудовой книжке?
+1
0
+1
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