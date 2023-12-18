Анна Щербакова: «По характеру я не медийный человек. Но я понимаю, что публичность — это часть профессии»

Анна Щербакова рассказала об отношении к публичности.

«По характеру, мне кажется, я не медийный человек. Мне ближе более замкнутый образ жизни.

Но я понимаю, что публичность — это часть моей жизни, профессии. Фигуристы катаются не только для себя, не только ради медалей, но и в первую очередь для зрителей.

Мне нравится выходить на лед, видеть полные трибуны. Я катаюсь для этих людей и в ответ получаю массу положительных эмоций», – сказала олимпийская чемпионка.