Худайбердиева и Базин исполнят главные роли в ледовом спектакле «Щелкунчик»

Теги танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин исполнят главные роли в шоу «Щелкунчик».

Шоу пройдет на московской «ЦСКА Арене» 31 декабря. 

«Помимо выступления фигуристов, симфонический оркестр представит живое исполнение проверенного временем шедевра гениального русского композитора Петра Чайковского из одноименного балета», – говорится в описании спектакля. 

Также в шоу выступят фигуристы Елена Йованович и Константин Безматерных.

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия. 

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