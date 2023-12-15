Худайбердиева и Базин исполнят главные роли в ледовом спектакле «Щелкунчик»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин исполнят главные роли в шоу «Щелкунчик».

Шоу пройдет на московской «ЦСКА Арене» 31 декабря.

«Помимо выступления фигуристов, симфонический оркестр представит живое исполнение проверенного временем шедевра гениального русского композитора Петра Чайковского из одноименного балета», – говорится в описании спектакля.

Также в шоу выступят фигуристы Елена Йованович и Константин Безматерных.

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.