Худайбердиева и Базин исполнят главные роли в ледовом спектакле «Щелкунчик»
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин исполнят главные роли в шоу «Щелкунчик».
Шоу пройдет на московской «ЦСКА Арене» 31 декабря.
«Помимо выступления фигуристов, симфонический оркестр представит живое исполнение проверенного временем шедевра гениального русского композитора Петра Чайковского из одноименного балета», – говорится в описании спектакля.
Также в шоу выступят фигуристы Елена Йованович и Константин Безматерных.
Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.