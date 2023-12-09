Двоеглазова прыгнула четверные лутц и тулуп, Базылюк – тройной аксель и два четверных тулупа на Кубке Первого канала среди юниоров

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Кубок Первого канала по фигурному катанию Алена Принева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Алиса Двоеглазова прыгнула четверные лутц и тулуп на Кубке Первого канала среди юниоров.

Фигуристка получила 158,09 балла за выступление и выиграла произвольную программу. 

Маргарита Базылюк исполнила тройной аксель, каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. С четверного сальхова фигуристка упала. 

Базылюк получила за прокат 156,94 балла и заняла 2-е место. 

Алена Принева, ставшая шестой, дважды зашла на четверной лутц, но упала с прыжков. 

4 комментария
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Марго и Алиса - королевы льда сегодня!
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Ответ Наталья Карлова
Молодцы девочки! Жалко, что часть прыжков уронили, но даже то что уже есть - здорово!
Уронила только Базылюк один прыжок
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Ответ Anna
Уронила только Базылюк один прыжок
новость прочитайте внимательно. Алена Принева дважды заходила на четверные... новость - это все-таки не один заголовок...
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