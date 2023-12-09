Двоеглазова прыгнула четверные лутц и тулуп, Базылюк – тройной аксель и два четверных тулупа на Кубке Первого канала среди юниоров

Алиса Двоеглазова прыгнула четверные лутц и тулуп на Кубке Первого канала среди юниоров.

Фигуристка получила 158,09 балла за выступление и выиграла произвольную программу.

Маргарита Базылюк исполнила тройной аксель, каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. С четверного сальхова фигуристка упала.

Базылюк получила за прокат 156,94 балла и заняла 2-е место.

Алена Принева, ставшая шестой, дважды зашла на четверной лутц, но упала с прыжков.