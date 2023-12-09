Луна Хендрикс: «Заходила на лутц – и забыла шаги. Потом в хореодорожке снова забыла шаги. Какой-то блэкаут получился, затмение»

Луна Хендрикс оценила прокат произвольной программы в Финале Гран-при.

«Конечно, я не довольна своим выступлением сегодня. Слишком много пошло не так.

Я заходила на лутц – и забыла шаги, попыталась сфокусироваться на самом прыжке – и, слава богу, справилась. Потом в хореодорожке снова забыла шаги. Какой-то блэкаут получился, затмение.

Да, медаль получить приятно, но мне куда важнее чисто откататься и быть довольной самой собой. Наверное, я бы предпочла бронзовую медаль с двумя чистыми прокатами, чем вот так.

Мне не хватило нормальной подготовки, наверное. Так что теперь это главная задача – собрать себя к чемпионату Европы. Работать и еще раз работать», – приводит слова бельгийской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.