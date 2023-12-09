Луна Хендрикс: «Заходила на лутц – и забыла шаги. Потом в хореодорожке снова забыла шаги. Какой-то блэкаут получился, затмение»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс оценила прокат произвольной программы в Финале Гран-при.

«Конечно, я не довольна своим выступлением сегодня. Слишком много пошло не так.

Я заходила на лутц – и забыла шаги, попыталась сфокусироваться на самом прыжке – и, слава богу, справилась. Потом в хореодорожке снова забыла шаги. Какой-то блэкаут получился, затмение.

Да, медаль получить приятно, но мне куда важнее чисто откататься и быть довольной самой собой. Наверное, я бы предпочла бронзовую медаль с двумя чистыми прокатами, чем вот так.

Мне не хватило нормальной подготовки, наверное. Так что теперь это главная задача – собрать себя к чемпионату Европы. Работать и еще раз работать», – приводит слова бельгийской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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12 комментариев
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И это серебряный призер ФГП ! )))) Уровень однако))
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Забывчивая какая. Карма в действии, по хорошему этот разваленный прокат заслуживает в совокупности с КП максимум бронзу, а по честному этой бельгийки без трусов вообще не должно быть на пьедестале
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Чтобы ты не забыла, какие бы затмения на тебя, Луну, не нашли, твои нечестные 142 балла и серебро финала ГП твои(((
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мда и это нынешний мировой уровень фк ;(
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Низкая конкуренция, безусловно, расслабляет. Это и неудивительно
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О Луна! К чему же это Я?
***Забывчивость Твоя… свидетельство того,
что просто безразлична Я.- Хана больше понравилась))
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Без россиянок эти турниры превратились в местечковые водокачки. Что доказывает, статус турнира не в названии, а в составе участников.
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А голову дома не забыла?
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Наверно, тренироваться надо было.
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Это старик Алоис привет передал Луне. (
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У судей затмение, ставить такие баллы.
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