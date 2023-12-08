Луна Хендрикс: «До сих пор борюсь с последствиями болезни после этапа в Китае. Сильно похудела, пришлось заново работать над мышечной массой»

Теги Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс рассказала о проблемах со здоровьем при подготовке к Финалу Гран-при.

Бельгийская фигуристка заняла в короткой программе 2-е место с 73,25 баллами. 

«Мне очень понравилось сегодня кататься – знаете, мне кажется, по моей улыбке это видно. Да, совсем чисто прокататься не удалось, но я до сих пор борюсь с последствиями болезни, которая на меня свалилась после этапа в Китае.

Я сильно похудела, пришлось заново работать над мышечной массой. Плюс обидная травма на тренировке дома – я прыгала лутц и повредила плечо, теперь я в тейпах и трижды в день массаж у физиотерапевта. Да, я знаю, что могу лучше, но в целом я довольна.

Почему я в обеих программах решила близко подъехать к бортику, да которым сидят судьи? Мне нравится подъезжать так близко к ним – получается будто бы элемент шоу, и я это очень люблю.

Летом я много времени провела в разных шоу, и мне кажется, мне это помогло. Я обожаю кататься, а так у судей есть шанс в этом убедиться с близкого расстояния», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. 

«Удивительно, что в финал попали две бельгийки. Мы видим, что фигурное катание становится все более популярным.

Иногда молодые фигуристы подходят ко мне и говорят, что я их вдохновляю. Мне очень приятно быть для них таким человеком. Я рада с ними пообщаться, я обычный человек, который любит фигурное катание – так же, как и они», – приводит слова Хендрикс Golden Skate. 

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2 комментария
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не знаю как мышцы, а попа схуднувшей не выглядит)), все на месте! Charming woman!
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