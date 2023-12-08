Финал Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Кемп и Елизаров, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран покажут произвольные программы
9 декабря в финале Гран-при среди юниоров пары представят произвольные программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Пары, юниоры
Произвольная программа
Начало – 9:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
3. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
Вторая разминка
4. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада)
5. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Положение после короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 70,48
2. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 57,91
3. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 55,97
4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 54,91
5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 54,37
6. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 47,52
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс