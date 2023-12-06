Финал Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Серова и Хобта, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран покажут короткие программы
7 декабря в финале Гран-при юниорские пары представят короткие программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Пары, юниоры
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
2. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
3. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
Вторая разминка
4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
5. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада)
6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс