Финал Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Серова и Хобта, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран покажут короткие программы

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7 декабря в финале Гран-при юниорские пары представят короткие программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Пары, юниоры

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

2. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

3. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)

Вторая разминка

4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

5. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада)

6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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