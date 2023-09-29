Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Серова и Хобта, Кемп и Елизаров выступят с произвольными программами
29 сентября на Гран-при среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях пар.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Пары
Произвольная программа
Начало – 14.40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)
2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)
3. Виктория Паха – Шимон Дереховский (Польша)
Вторая разминка
4. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания)
5. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
6. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)
Третья разминка
7. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай)
8. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)
9. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
Четвертая разминка
10. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)
11. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
12. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
После ритм-танца
1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,24
2. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 54,51
3. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 54,25
4. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай) – 46,03
5. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 44,03
6. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 43,49
7. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай) – 42,00
8. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 41,24
9. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания) – 41,22
10. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия) – 40,01
11. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия) – 37,50
12. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 36,51
13. Виктория Паха – Шимон Дереховский (Польша) – 32,67
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