Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Серова и Хобта, Кемп и Елизаров выступят с произвольными программами

29 сентября на Гран-при среди юниоров будут разыграны медали в соревнованиях пар.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)

2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)

3. Виктория Паха – Шимон Дереховский (Польша)

Вторая разминка

4. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания)

5. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

6. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)

Третья разминка

7. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай)

8. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)

9. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

Четвертая разминка

10. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай)

11. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

12. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

После ритм-танца

1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,24

2. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 54,51

3. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 54,25

4. Ян Иси – Дэн Шуньян (Китай) – 46,03

5. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 44,03

6. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 43,49

7. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай) – 42,00

8. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 41,24

9. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания) – 41,22

10. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия) – 40,01

11. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия) – 37,50

12. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 36,51

13. Виктория Паха – Шимон Дереховский (Польша) – 32,67