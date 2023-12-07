Генсекретарь Ассоциации фигурного катания Чехии о возможности перехода россиян: «ФФКР должна дать разрешение. Шансов на это у российских спортсменов нет»

Генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт заявил, что у российских фигуристов нет шансов перейти в сборную этой страны, так как они не получат разрешение от ФФКР.

В мае этого года Федерация фигурного катания России не разрешила Дарио Чиризано сменить гражданство.

– Насколько я знаю, ФФКР должна дать разрешение фигуристу, желающему начать представлять другую страну (включая Чехию). У меня нет для вас никаких новостей на данный момент, и я почти уверен, что не будет в будущем.

– Пытался ли вообще кто‑то из российских спортсменов перейти в вашу сборную после истории с Дарио Чиризано?

– Нет, потому что они знают, что у них нет шансов на открепление.

– То есть ФФКР отказывается давать разрешение любым фигуристам из России?

– Да, они вынуждены, – сказал Обрехт.

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