«До последнего не были уверены, что мы сможем выступить». Хазе и Володин о победе в короткой программе финала Гран-при

Немецкие фигуристы Хазе и Володин прокомментировали лидерство в финале Гран-при.

Сегодня Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин заняли первое место в короткой программе, набрав 72,56 балла.

Слова спортсменов передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Хазе: Вообще не рассчитывали сегодня ни на такой прокат, ни на такие баллы. Да, цель набрать больше 70 была, но после выступления на последнем этапе Гран-при в Японии Никита заболел. Мы до последнего не были уверены, что мы сможем выступить в финале – вирус попался очень вредный.

Прилетели в Пекин – и стало только хуже. Но мы же понимали, что это финал, тут нет шансов расклеиться. Так что пришлось собраться и сделать все, что от нас зависит.

Володин: Конечно, мы просто счастливы такому результату. Мы впервые вышли на тренировку только тут, в Пекине. Понимали, что раз снялась вторая немецкая пара – надо было кататься за двоих. Сейчас мне уже получше, впереди произвольная, надо думать о ней.

Хазе: Да, мы первые после короткой, но мы не думаем о золоте. Не хотим, чтоб это на нас сильно давило.