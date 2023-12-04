Ледовые спектакли Ильи Авербуха «Чемпионы» в Подмосковье за выходные посмотрели около 14 тысяч человек

14 тысяч человек посетили ледовые спектакли Авербуха «Чемпионы» в Подмосковье.

«Традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта «Зима в Подмосковье» начались в Московской области.

Ледовый спектакль заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр 2 и 3 декабря посмотрели порядка 14 тысяч человек.

Представления на льду «Чемпионы» прошли 2 декабря в городском округе Мытищи – 4 тысячи зрителей, городском округе Люберцы – 3 тысячи зрителей. 3 декабря в Долгопрудном ледовый спектакль посетили 4,5 тысячи человек, в Химках – 2,5 тысячи человек.

Вскоре со своей командой профессионалов спектакль «Байки русской балалайки» представит зрителям и », – сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Вот уже три года мы являемся участниками замечательного проекта «Зима в Подмосковье» и с каждым годом всё больше и больше городов подключаются к этому празднику.

Наш коллектив этой зимой объедет 22 города Московской области, зрители увидят созвездия чемпионов и прошлых лет, и настоящих.

Мы с удовольствием приезжаем в Подмосковье с нашей программой и всегда замечаем насколько разные в Московской области города, но всех их объединяет безусловное гостеприимство и радушие», – отметил Авербух.

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