Ледовые спектакли Ильи Авербуха «Чемпионы» в Подмосковье за выходные посмотрели около 14 тысяч человек
14 тысяч человек посетили ледовые спектакли Авербуха «Чемпионы» в Подмосковье.
«Традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта «Зима в Подмосковье» начались в Московской области.
Ледовый спектакль заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха 2 и 3 декабря посмотрели порядка 14 тысяч человек.
Представления на льду «Чемпионы» прошли 2 декабря в городском округе Мытищи – 4 тысячи зрителей, городском округе Люберцы – 3 тысячи зрителей. 3 декабря в Долгопрудном ледовый спектакль посетили 4,5 тысячи человек, в Химках – 2,5 тысячи человек.
Вскоре со своей командой профессионалов спектакль «Байки русской балалайки» представит зрителям и Татьяна Навка», – сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Вот уже три года мы являемся участниками замечательного проекта «Зима в Подмосковье» и с каждым годом всё больше и больше городов подключаются к этому празднику.
Наш коллектив этой зимой объедет 22 города Московской области, зрители увидят созвездия чемпионов и прошлых лет, и настоящих.
Мы с удовольствием приезжаем в Подмосковье с нашей программой и всегда замечаем насколько разные в Московской области города, но всех их объединяет безусловное гостеприимство и радушие», – отметил Авербух.
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Пусть всем будет радостно и тепло !
И ещё видеть такие радостные лица детей,
получивших автограф от Евгении - прям
сразу вспоминаю свои эмоции когда
любимая фигуристка расписалась мне в
програмке.
Получите максимум удовольствия.
Главное чтобы погода хорошая была.
Ну вот Женя прилетела в Магнитогорск. Можете от чистого сердца сказать: молодец!!
Кстати, шоу Авербуха активно гастролирует. Чего стоил весной Барнаул, из которого фигуристов только через Москву доставили в Омск. Ребята хорошо и много работают. И зрители им благодарны