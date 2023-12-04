Ледовые спектакли Ильи Авербуха «Чемпионы» в Подмосковье за выходные посмотрели около 14 тысяч человек

Теги Татьяна Навка Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

14 тысяч человек посетили ледовые спектакли Авербуха «Чемпионы» в Подмосковье.

«Традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта «Зима в Подмосковье» начались в Московской области. 

Ледовый спектакль заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха 2 и 3 декабря посмотрели порядка 14 тысяч человек.

Представления на льду «Чемпионы» прошли 2 декабря в городском округе Мытищи – 4 тысячи зрителей, городском округе Люберцы – 3 тысячи зрителей. 3 декабря в Долгопрудном ледовый спектакль посетили 4,5 тысячи человек, в Химках – 2,5 тысячи человек.

Вскоре со своей командой профессионалов спектакль «Байки русской балалайки» представит зрителям и Татьяна Навка», – сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Вот уже три года мы являемся участниками замечательного проекта «Зима в Подмосковье» и с каждым годом всё больше и больше городов подключаются к этому празднику.

Наш коллектив этой зимой объедет 22 города Московской области, зрители увидят созвездия чемпионов и прошлых лет, и настоящих.

Мы с удовольствием приезжаем в Подмосковье с нашей программой и всегда замечаем насколько разные в Московской области города, но всех их объединяет безусловное гостеприимство и радушие», – отметил Авербух. 

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13 комментариев
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Хорошая инициатива, которая позволяет бесплатно увидеть на льду наших чемпионов , не у всех любителей ФК есть возможность посещать шоу , а здесь прославленные фигуристы , как говорится : приезжают на дом )
Пусть всем будет радостно и тепло !
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Ответ RusVector
Женя молодец! Молодец, Женя!
Безусловно , Женя молодец ! Катает отличный новогодний весёлый номер ! Дважды молодец !
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В этом году Шоу Авербуха запланировано в моём городе и я этому несказанно рада, наконец то! Да ещё и у Жени номер такой эффектный, ну прям всё сошлось! Жду!!!
+10
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Ответ RusVector
Женя молодец! Молодец, Женя!
Вас Женя чем- то обидела? Просто согласитесь, что она молодец!
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В Долгопрудном на шоу присутствовало 5300 человек. И дети, и взрослые, и молодежь. А говорят, что никто не ходит на такие мероприятия. Ходят, встречают здорово, аплодируют.
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Ответ Mari Gams
Хорошая инициатива, которая позволяет бесплатно увидеть на льду наших чемпионов , не у всех любителей ФК есть возможность посещать шоу , а здесь прославленные фигуристы , как говорится : приезжают на дом ) Пусть всем будет радостно и тепло !
Вот я абсолютно с вами согласна!
И ещё видеть такие радостные лица детей,
получивших автограф от Евгении - прям
сразу вспоминаю свои эмоции когда
любимая фигуристка расписалась мне в
програмке.
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Ответ RusVector
Молодец, Авербух! Ждем Навку с балалайкой!
Молодец, РусВектор, честно отработал свой гонорар! А теперь бегом в кассу за премией!
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Ответ Светлана М
В этом году Шоу Авербуха запланировано в моём городе и я этому несказанно рада, наконец то! Да ещё и у Жени номер такой эффектный, ну прям всё сошлось! Жду!!!
Я вам завидую)
Получите максимум удовольствия.
Главное чтобы погода хорошая была.
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Ответ RusVector
Женя молодец! Молодец, Женя!
Вы же вчера переживали за регионы, что все выступают в Москве и Подмосковье.
Ну вот Женя прилетела в Магнитогорск. Можете от чистого сердца сказать: молодец!!
Кстати, шоу Авербуха активно гастролирует. Чего стоил весной Барнаул, из которого фигуристов только через Москву доставили в Омск. Ребята хорошо и много работают. И зрители им благодарны
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Ответ Елена Спирина
В Долгопрудном на шоу присутствовало 5300 человек. И дети, и взрослые, и молодежь. А говорят, что никто не ходит на такие мероприятия. Ходят, встречают здорово, аплодируют.
Рядом с домом это удобно, сходил полюбовался и домой с положительными эмоциями
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Очень хорошая традиция - бесплатные ледовые представления для всех желающих!
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