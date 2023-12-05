Чемпионат Москвы. Савкина и Вахнов, Пестова и Лагутов, Жабина и Пекин, Жарова и Ибатуллин выступят с ритм-танцами

5 декабря на чемпионате Москвы танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Участники

МС

Дарья Савкина –

КМС

Александра Ануфриева – Кирилл Алексеев

Влада Бердникова – Алексей Столяров

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Анна Монаширова – Андрей Чекин

Анна Никитина – Ярослав Нечаев

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Елизавета Ростилова – Денис Ауров

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023