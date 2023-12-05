Чемпионат Москвы. Савкина и Вахнов, Пестова и Лагутов, Жабина и Пекин, Жарова и Ибатуллин выступят с ритм-танцами
5 декабря на чемпионате Москвы танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Участники
МС
Дарья Савкина – Александр Вахнов
КМС
Александра Ануфриева – Кирилл Алексеев
Влада Бердникова – Алексей Столяров
Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Милана Жабина – Дмитрий Пекин
Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
Анна Монаширова – Андрей Чекин
Анна Никитина – Ярослав Нечаев
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Ева Плесовских – Марк Желтышев
Елизавета Ростилова – Денис Ауров
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов