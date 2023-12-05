Чемпионат Москвы. Савкина и Вахнов, Пестова и Лагутов, Жабина и Пекин, Жарова и Ибатуллин выступят с ритм-танцами

Теги результаты танцы на льду Александр Вахнов Чемпионат Москвы Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Полина Жарова Ранэль Ибатуллин Милана Жабина Дмитрий Пекин Ярослава Воробьева Георгий Цымбалов Ева Плесовских Марк Желтышев Зоя Пестова Сергей Лагутов Дарья Дрожжина Иван Тельнов Дарья Савкина Фигурное катание

5 декабря на чемпионате Москвы танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Чемпионат Москвы

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Участники

МС

Дарья Савкина – Александр Вахнов

КМС

Александра Ануфриева – Кирилл Алексеев

Влада Бердникова – Алексей Столяров

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Анна Монаширова – Андрей Чекин

Анна Никитина – Ярослав Нечаев

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Елизавета Ростилова – Денис Ауров

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

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