Медведева приняла участие в церемонии открытия катка возле «Арены Металлург» в Магнитогорске

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева приняла участие в церемонии открытия катка в Магнитогорске.

Каток расположен возле дворца спорта «Арена Металлург». 

«Помните, что лед – он живой. К нему нужно относиться очень бережно, за ним нужно ухаживать, и, самое главное – лед сделан для того, чтобы на нем кататься.

Поэтому расписание вы уже знаете, коньки, надеюсь, у всех есть. Холода у нас впереди большие, так что всем советую прийти на каток, когда идет снегопад», – сказала двукратная чемпионка мира. 

Медведева также провела мастер-класс в местной спортивной школе. 

7 комментариев
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Пускай лучше катки открываются, люди при общаются к спорту, чем КБ на каждом углу.
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Ответ Sat397
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Меньше думайте о Жене
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Ответ Sat397
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Так открытые катки тоже очень нужны. Почему возмущение?
Там не только дети могут кататься, но и взрослые.
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Женя всюду успевает
Каток в Магнитке открывает.
Ты молодец, красотка Женя!
На всё хорошее находишь время!
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Ответ Sat397
Да я не возмущаюсь, просто странно ехать через пол страны чтобы открыть уличный каток. Это все равно что пафосно - под игру на баяне, открывать автобусную остановку, или беседку со скамейкой, перерезая красную ленточку.
Может ещё какие-нибудь дела были. И главное: это общение. Приятно людям близко увидеть наших титулованных спорстменов.
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