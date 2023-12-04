Медведева приняла участие в церемонии открытия катка возле «Арены Металлург» в Магнитогорске

Евгения Медведева приняла участие в церемонии открытия катка в Магнитогорске.

Каток расположен возле дворца спорта «Арена Металлург».

«Помните, что лед – он живой. К нему нужно относиться очень бережно, за ним нужно ухаживать, и, самое главное – лед сделан для того, чтобы на нем кататься.

Поэтому расписание вы уже знаете, коньки, надеюсь, у всех есть. Холода у нас впереди большие, так что всем советую прийти на каток, когда идет снегопад», – сказала двукратная чемпионка мира.

Медведева также провела мастер-класс в местной спортивной школе.