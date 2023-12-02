Дмитрий Алиев: «Рукавицыну я иногда рассказываю больше, чем своему родному отцу. Ты можешь поделиться, и тебя направят в нужное русло»

Теги сборная России мужское катание Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев сравнил своего тренера с отцом.

– [Тренер] Евгений Рукавицын, кто он для тебя?

– Очень часто в интервью называю его отцом. Этому человеку я иногда рассказываю больше, чем своему родному отцу.

Родному отцу иногда боишься что‑то сказать, чем‑то поделиться. Здесь ты можешь высказаться, поделиться, и тебя направят в нужное русло, – сказал чемпион Европы Алиев.

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