Коляда о работе комментатором: «Совершенно по-другому взглянул на наше замечательное фигурное катание!»
Михаил Коляда поделился эмоциями после работы комментатором на Гран-при России.
Фигурист комментировал соревнования на Первом канале.
«Вот и закончились этапы серии Гран-При России. Я безумно счастлив, что был на каждом этапе в качестве зрителя и был причастен к таким по-настоящему большим праздникам спорта! Совершенно по-другому я взглянул на наше замечательное фигурное катание!
Спасибо Первому каналу за приглашение, спасибо всем спортсменам, тренерам, организаторам и, конечно же, болельщикам, которые на протяжении всех этапов переживали вместе с нами за своих любимых спортсменов🙏🏼❤️», – написал бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда в своем телеграм-канале.
Вот Тихонов, например, объясняет уровни подкруток, и это очень любопытно слушать.
И не только комментатором.👍
❤
И да... недокруты он указывал не раз
И да, не оставляем надежду еще увидеть Михаила на льду, хотя бы на турнире шоу-программ, очень бы хотелось!
Ты не смещал внимание на космос))),а говорил только о выступающем спортсмене,проявляя должное уважение и внимание к человеку -за это отдельно жму руку-думаю что не только я один.
Миша на самом деле ты прекрасный ведущий и я тебя вижу в крутой-лично твоей аналитической программе на первых кнопках-вот прям вижу!!!причем на высоком интеллектуальном уровне как ты можешь.