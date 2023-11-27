Коляда о работе комментатором: «Совершенно по-другому взглянул на наше замечательное фигурное катание!»

Теги телевидение сборная России Первый канал мужское катание Михаил Коляда Серия Гран-при России Фигурное катание

Михаил Коляда поделился эмоциями после работы комментатором на Гран-при России.

Фигурист комментировал соревнования на Первом канале.

«Вот и закончились этапы серии Гран-При России. Я безумно счастлив, что был на каждом этапе в качестве зрителя и был причастен к таким по-настоящему большим праздникам спорта! Совершенно по-другому я взглянул на наше замечательное фигурное катание!

Спасибо Первому каналу за приглашение, спасибо всем спортсменам, тренерам, организаторам и, конечно же, болельщикам, которые на протяжении всех этапов переживали вместе с нами за своих любимых спортсменов🙏🏼❤️», – написал бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда в своем телеграм-канале.

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40 комментариев

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ДИАНА
И тебе, Миша, спасибо!!!
+31
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+30
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NTLY
Мишу очень приятно слушать, отлично комментирует. Приятнее было бы, конечно, видеть его на льду, но я очень рада, что он принимает активное участие в фк-жизни!
+25
-2
+23
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Здравый@смысл@
Ответ Lilia Sadykova
А я скучаю за Мишей фигуристом. Миша комментатор прекрасен, но Миши фигуриста очень не хватает. До сих пор его "ворона" пересматриваю, ещё Щелкунчик в КП нравился.
Скучают по кому-то, уж извините
+24
-3
+21
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Zbra
Ответ Kareglazaya
У Миши получился отличный дебют. Но хотелось бы чуть больше информации про ошибки, уровни и т.д, а то он боится обидеть спортсменов и в итоге только хвалит)
Да, это было бы неплохо. Можно без эмоций просто объяснять, почему вот такой уровень на вращении или на дорожке. Например, не хватило оборотов или недостаточно работы корпусом для такого-то уровня. Это было бы полезно, потому что не все зрители разбираются.
Вот Тихонов, например, объясняет уровни подкруток, и это очень любопытно слушать.
+19
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+19
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Nassta
мне понравилась работа Миши, а Транькова держать подальше от этого, особенно на парах, слишком предвзят
+21
-3
+18
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Роман Волков
А у Михаила Неплохо получается и даже очень хорошо!
И не только комментатором.👍
+18
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Здравый@смысл@
Михаил, какой же ты молодец - какие у тебя деликатные и «необидные» комментарии, по сравнению с Траньковым.
+19
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Kareglazaya
У Миши получился отличный дебют. Но хотелось бы чуть больше информации про ошибки, уровни и т.д, а то он боится обидеть спортсменов и в итоге только хвалит)
+16
-1
+15
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Lilia Sadykova
А я скучаю за Мишей фигуристом. Миша комментатор прекрасен, но Миши фигуриста очень не хватает. До сих пор его "ворона" пересматриваю, ещё Щелкунчик в КП нравился.
Ворон был божественный...
+15
-1
+14
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Люба Люба
Ответ Kareglazaya
У Миши получился отличный дебют. Но хотелось бы чуть больше информации про ошибки, уровни и т.д, а то он боится обидеть спортсменов и в итоге только хвалит)
Боится, наверное, что ему тут же прилетит, мол, сам какой был и тд и тп. Злых болельщиков ооочень много, а хейта Михаил немало повидал за время карьеры. Жаль, что закончил, очень жаль. Таких фигуристов у нас нет больше. В тшт ему бы могли прыжки поставить, все остальное у него было сполна. Жаль
+18
-5
+13
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ВИван
Просим Михаила и в будущем приглашать на роль комментатора!
+12
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qdmn9rmcrv
Ответ БезызбежноНаКрасный
Ворон был божественный...
До сих пор считаю непростительной ошибкой, что эту программу не оставили на олимпийский сезон. Все могло сложиться для Миши по другому в сезоне. Это была его лучшая программа за все годы. Ее надо было довести до совершенного исполнения, а не отправлять в утиль.
+12
0
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Док Аксель
Посмотрев фигурное катание с комментаторской позиции, может Миша и свою позицию изменит. И вернётся хотя бы для участия в щоу-программе.
+14
-2
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Lilia Sadykova
А я скучаю за Мишей фигуристом. Миша комментатор прекрасен, но Миши фигуриста очень не хватает. До сих пор его "ворона" пересматриваю, ещё Щелкунчик в КП нравился.
+17
-7
+10
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Люба Люба
Ответ Дружба11
Мишаня наш Питерский)) было одно удовольствие тебя слушать, скромно, интеллигентно,корректно, каждому спортсмену подчеркиваю,а не только космосу))) ты уделял внимание и находил теплые слова-за что тебе Мишаня огромное человеческое Спасибо. Ты не смещал внимание на космос))),а говорил только о выступающем спортсмене,проявляя должное уважение и внимание к человеку -за это отдельно жму руку-думаю что не только я один. Миша на самом деле ты прекрасный ведущий и я тебя вижу в крутой-лично твоей аналитической программе на первых кнопках-вот прям вижу!!!причем на высоком интеллектуальном уровне как ты можешь.
Ушёл бы в свое время Михаил в группу Тутберидзе, думаю, достиг бы большего. Очень жаль потерять Коляду как фигуриста, нет у нас таких фигуристов, и не было.
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Призрачный триксель
У Михаила приятный темб голоса и абсолютно компетентные и непредвзятые комментарии 👍
+11
-2
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Маргарита В Сафронова
Замечательный из Миши получился комментатор. И влоги он классно делает.
+9
-2
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Елена
Кгмментаторская работа у Михаила Коляды удалась. Чётко, непредвзято и по делу Грамотная речь и приятный тембр голоса. Несомненно поднял интерес к просмотру эфиров, лично я не пропустила ни одного. Спасибо Мише за то, что был с нами хотя бы за кадром. Всегда жду на льду с новыми образами и программам!
+10
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Mal Swansky
Потенциал у Коляды как комментатора несомненно есть, но только если начнет как-то готовиться к эфирам.
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Юра Плисецкий
Миша, поздравляю с удачным дебютом в роли комментатора.
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Светлана Романова
Михаил,спасибо тебе за великолепную работу комментатора на 1 канале.Очень надеемся,что после просмотра программ наших одиночников,у тебя появиться большое желание вернуться на лед и удивить нас своими новыми программами на соревнованиях.
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Anatiana
Миша, я надеюсь, этот новый взгляд на фигурное катание вдохновит тебя вернуться в этот мир
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Anatiana
Ответ Туц
Комментарий скрыт
Я смотрю, хейтерская ботоферма активировалась
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БезызбежноНаКрасный
Ответ qdmn9rmcrv
До сих пор считаю непростительной ошибкой, что эту программу не оставили на олимпийский сезон. Все могло сложиться для Миши по другому в сезоне. Это была его лучшая программа за все годы. Ее надо было довести до совершенного исполнения, а не отправлять в утиль.
да
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Anatiana
Ответ Aelinn
Не разделяю восторгов. Миша был как эксперт, а мы слышим эмейзинг и бьютифул. Прыжки с недокрутами у него идеальные и все молодцы, что доехали программу. Плохая подготовка- фигуристов с большим стажем видит впервые и сказать нечего. С Синицыной он скорее всего на одних турнирах катался, Гришин даже опешил, как можно её не знать. Как можно так не интересоваться своим видом? Комментарии Тихонова тоже мягкие, но они по делу и интересные. Миша был никакой. Хочется, чтобы комментатору было что сказать, а не просто журчать приятным голосом одно и то же. Пустота.
Ну он набирал по ходу. Последние эфиры всё больше включали разборы.
И да... недокруты он указывал не раз
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Aelinn
Ответ Anatiana
Ну он набирал по ходу. Последние эфиры всё больше включали разборы. И да... недокруты он указывал не раз
Указывал несколько раз в виде исключения. Но от профессионала ждёшь профессионального мнения, а не эмоций и нечего сказать. Это работа, её делать надо, готовиться к эфиру. С Мишиным опытом точно можно было бы прокомментировать контент более содержательно. Уже не говоря про просто молчание - почему Кондратюку вращение по нулям пошло, про третий лутц Муравьевой Гришин сказал, видимо, на табло уже появилось, - неужели самому не интересно.
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Carg0
Радует то, что Миша не выпал из фк-жизни, находится в гуще событий и сотрудничает с Первым каналом. Слушать его очень приятно. А еще больше мне понравились его влоги по городам, видеть в кадре его гораздо интереснее, чем только голос слышать, он очень обаятельный, живой, увлеченный. В высшей степени приятный молодой человек, позитивный, остроумный и просто красавчик!
И да, не оставляем надежду еще увидеть Михаила на льду, хотя бы на турнире шоу-программ, очень бы хотелось!
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Дружба11
Мишаня наш Питерский)) было одно удовольствие тебя слушать, скромно, интеллигентно,корректно, каждому спортсмену подчеркиваю,а не только космосу))) ты уделял внимание и находил теплые слова-за что тебе Мишаня огромное человеческое Спасибо.
Ты не смещал внимание на космос))),а говорил только о выступающем спортсмене,проявляя должное уважение и внимание к человеку -за это отдельно жму руку-думаю что не только я один.
Миша на самом деле ты прекрасный ведущий и я тебя вижу в крутой-лично твоей аналитической программе на первых кнопках-вот прям вижу!!!причем на высоком интеллектуальном уровне как ты можешь.
+9
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Aelinn
Ответ Gelios77
Коляда на месте комментатора это провал первого канала. Все эти бьтифул и эмейзин выглядят не профессионально. Комментатор должен давать разбор проката. Зритель по работе комментатора делает выводы о качестве проката. Ничего этого в работе Коляды нет. Не интересных фактов о спортсмене, не подводящих фактов к программе, не разбора собственно программ. Тарасова, например, даже по дорожкам шагов давала разбор, указывала где верно, где с ошибкой. Подробно и понятно. Коляда же даже не удосужился посмотреть заранее прокаты тех, кого он будет комментировать. Он просто не знает предмета. И это смотрится особенно чудовищно плохо на фоне Тихонова и Кацалапова ,которые действительно разбирают прокаты.
ну смотрите сколько восторженных отзывов и только наши 3 отрицательные. Тут же нас уже хейтерами и ботами обозвали. А у меня вопрос - зачем нужен ЗМС в комментаторах, если все сводится к эмоциями, бросил или не бросил программу (все не бросили), понравилось ему или нет. Раньше комментаторы специализировались на виде спорта, многое знали, могли это подметить и рассказать. А теперь голос приятный, всех хвалит - вот и отлично. Троешники побеждают всухую.
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Светлана Романова
Ответ Gelios77
Коляда на месте комментатора это провал первого канала. Все эти бьтифул и эмейзин выглядят не профессионально. Комментатор должен давать разбор проката. Зритель по работе комментатора делает выводы о качестве проката. Ничего этого в работе Коляды нет. Не интересных фактов о спортсмене, не подводящих фактов к программе, не разбора собственно программ. Тарасова, например, даже по дорожкам шагов давала разбор, указывала где верно, где с ошибкой. Подробно и понятно. Коляда же даже не удосужился посмотреть заранее прокаты тех, кого он будет комментировать. Он просто не знает предмета. И это смотрится особенно чудовищно плохо на фоне Тихонова и Кацалапова ,которые действительно разбирают прокаты.
Если бы Миша один комментировал,он бы вам все рассказал,а так времени у него мало,там еще другие рассказчики в комментаторской кабине есть.
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Светлана Романова
Ответ Туц
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А что Ягудина уже из больницы и Германии выпустили.Не трогайте нашего всероссийского кота Леопольда.Мыши,брысь.
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Светлана Романова
Ответ Туц
У Ягудина все хорошо будет, не переживайте так. Еще дай бог ЧР будет комментить. От него хотя бы критику приятно слушать. А от коляды либо елей/либо неадекватные придирки. И вообще какого это спортсменам слышать реплики о своих падениях и недочетах ОТ КОЛЯДЫ. Спортсмена который сам чуть ли не синоним падений и провалов. Ягудин имеет право на жесткое мнение, а Коляда молчал бы лучше все помнят как он катался.
Не будет Ягудин комментировать ЧР.Разве только с шаманом типа Загайнова,за счет которого он ОИ выиграл.Зато Миша не пользовался услугами шарлатанов и колдунов на соревнованиях.
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