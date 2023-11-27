Коляда о работе комментатором: «Совершенно по-другому взглянул на наше замечательное фигурное катание!»

Михаил Коляда поделился эмоциями после работы комментатором на Гран-при России.

Фигурист комментировал соревнования на Первом канале.

«Вот и закончились этапы серии Гран-При России. Я безумно счастлив, что был на каждом этапе в качестве зрителя и был причастен к таким по-настоящему большим праздникам спорта! Совершенно по-другому я взглянул на наше замечательное фигурное катание!

Спасибо Первому каналу за приглашение, спасибо всем спортсменам, тренерам, организаторам и, конечно же, болельщикам, которые на протяжении всех этапов переживали вместе с нами за своих любимых спортсменов🙏🏼❤️», – написал бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда в своем телеграм-канале.