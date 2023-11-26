Владислав Дикиджи: «Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Владислав Дикиджи высказался о победе на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы все зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона.

Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты. Но сначала полежу денек или два, до конца долечиться надо, а потом в бой.

Не совсем шикарно проехал произвольную. Очень хочу катать чисто и добавлять эмоции, заводить публику, поднимать глаза. Из-за того, что я нервничаю, все зажимается. Но рад, что после болезни собрался и получилось доехать хоть как-то.

В Казани эмоции пошли сами собой. Здесь думал – если чисто откатаю, буду танцевать или нет? Решил, что буду. После первой тренировки у зеркала постоял, порепетировал. Может быть, будет такая традиция.

Правда, мне сказали, что я штрафной балл могу за это получить, если это сочтут частью программы после окончания музыки. Так что подожду секунд пять и потом буду танцевать», – сказал Дикиджи

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44 комментария

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Шубина
Спасибо, парни, что бьетесь за квады, спасибо, Влад, Хореография это одно, но когда смотришь на мощные, высокие квады, видишь борьбу спортсмена с собой и законами физики, вот тогда чувствуешь огромное уважение к этому спорту и к тем, кто так может.
+42
-3
+39
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NataliaB.3003
Влад, береги себя, долечивайся, было видно (и слышно) по голосу, что надо ещё отдохнуть и восстановить силы.
Хорошие слова, про простого парня.. хочется в это верить.
+32
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Elena Savanuk
Поздравляю Олега Татаурова и Владислава Дикиджи с блестящим началом взрослой карьеры !
+26
0
+26
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garovatat
Приятнейший парень Влад! Открытый и честный. Очень и очень позитивное впечатление! Надеюсь что в дальнейшем полностью перенесет свою танцевальность с пола на лед)) После болезни, и вообще еще не долечившись, тащил и тащил, могучий!)) С пост-танцем да, надо поаккуратней, после паузы)) Удачи Владиславу на ГС!
+23
-2
+21
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antrrap
Очень нравится Влад! Удачи на ЧР, чтобы мы увидели новый радостный танец в конце 🌟
+21
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musiclover
Влад мне напоминает Нейта. Тоже простой парень в футболке, тоже вышел и снес всех тех, на кого фк-публика молилась последние несколько лет. Дальше-больше!
+18
-2
+16
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Дружба11
Влад, искренние поздравления Тебе и Олегу Татаурову, низкий поклон Вам с тренером за то,что не дали шанса грибам никакого!!!Катался после болезни,не до конца выздоровел,все выполнил!Браво!!!Спасибо Олегу и Владу за Праздник мужского ФК!!!
+14
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+14
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Sveta Arhipova
Молодец Влад, несмотря на болезнь, подтвердил, что предыдущая победа не была случайностью
+14
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Zooey Glass
Классный! Прям радует, что есть такой Влад. Олегу респект.
+12
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Утренняя Аврора
Правильная позиция Влад. Труд всегда вернется сторицей. Тебе корона ни к чему Ты и без короны- звезда.!
+9
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musiclover
Ответ Софья Красотулька
Вот-вот. Дотанцуется, штрафняки начнет получать за танцульки эти после проката. Хорошо бы головой думать, что где уместно, а что где нет.
Откройте форточку, душно
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Alia O
Очень рада, что Влад подтвердил класс, продемонстрированный нам в Казани )
Сегодня было видно, что самочувствие у него не идеальное, но сдюжил! Умница )
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umma
Влад будет просто топ фигурист если будут работать на 2 оценкой, но прыжки у него конечно бомба ,молодец !!
+8
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romeo5555
Молодчина, только вперёд! Влад - воистину открытие сезона 👍
+7
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Адриана
Ты простой и классный парень, удачи тебе в дальнейшем. В этом сезоне я стала твоей болельщицей, желаю подиума на ЧР.
+7
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Анастасия Прудникова
Ответ Шубина
Спасибо, парни, что бьетесь за квады, спасибо, Влад, Хореография это одно, но когда смотришь на мощные, высокие квады, видишь борьбу спортсмена с собой и законами физики, вот тогда чувствуешь огромное уважение к этому спорту и к тем, кто так может.
Да, точно!
+6
0
+6
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garovatat
Ответ Софья Красотулька
Да, в принципе, и совсем без пост-танца можно обойтись😂
это да)) но танцы - его фишка, он хороший совр. танцор, хочет и на льду это как-то зафиксить, что понятно)
+7
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Галина Гаврицкова
Посмотрела Влада в ТИК-ТОКе, классный, раскрепощенный парень. Искренне желаю ему перенести эту танцевальность на лёд.
+6
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Tacciana
Ответ Sveta Arhipova
Молодец Влад, несмотря на болезнь, подтвердил, что предыдущая победа не была случайностью
Вот только уважительному отношению к соперникам ему ещё нужно поучиться
+7
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Ayla
Ну Сяо Ха вообще сальто крутит после проги)) пока норм, пока кому-то дорогу не перешел
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Shveddka
Успехов Владу!
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TUGRI
Спасибо, Владислав Максимович. Главное оставаться человеком!
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Шубина
Ответ Анастасия Прудникова
Да, точно!
Все-таки, это прерогатива мужчин, прыгать четверные на постоянной основе. Была на земле одна звездочка из космоса, инопланетная Саша Трусова, но даже для нее это было непросто.
+5
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UserFreud
Поздравляю. Теперь важно хорошо подвестись к ЧР :)
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Татьяна Моисеева
Ответ Elena Savanuk
Поздравляю Олега Татаурова и Владислава Дикиджи с блестящим началом взрослой карьеры !
Ну положим, задатки были уже в юниорах, что этот непростой парень будет феерить и во взрослых.
Здорово, что предположения подтвердились...
Он и Рома Савосин - открытия этого сезона - абсолютно противоположные, что особенно приятно!!!
+4
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Софья Красотулька
Ответ garovatat
Приятнейший парень Влад! Открытый и честный. Очень и очень позитивное впечатление! Надеюсь что в дальнейшем полностью перенесет свою танцевальность с пола на лед)) После болезни, и вообще еще не долечившись, тащил и тащил, могучий!)) С пост-танцем да, надо поаккуратней, после паузы)) Удачи Владиславу на ГС!
Да, в принципе, и совсем без пост-танца можно обойтись😂
+4
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Юра Плисецкий
Красавчик!
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Kristine Kristine
Влад оставил прекрасное впечатление! Удачи на ЧР!
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ice_victory
Красавец, Влад! После болезни со всем справился. Боец!
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Татьяна Моисеева
Ответ Шубина
Все-таки, это прерогатива мужчин, прыгать четверные на постоянной основе. Была на земле одна звездочка из космоса, инопланетная Саша Трусова, но даже для нее это было непросто.
Очень вас поддерживаю!
Как бы мне хотелось, чтобы Саша всё это продолжила...
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Татьяна Моисеева
Супер-парень!
Но танцевать можно не только в конце, но и в самой проге, Владюша! Поэтому набирайся класса, всё приходит с опытом, нам много не надо - мы талант издалека уже разглядели...
Только один совет - не останавливайся на достигнутом!!!
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Док Аксель
Это у тебя Влад всё впереди. Главное, чтобы было здоровье и без травм. А чем радовать и заводить рублику у тебя есть и ещё прибавится. Удачи !
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Шубина
Ответ Татьяна Моисеева
Очень вас поддерживаю! Как бы мне хотелось, чтобы Саша всё это продолжила...
Саша точно не будет продолжать, последнее интервью, кажется, все прояснило: влюблена-новая жизнь-семья-дети-деньги-работа-дом.) Она сделала столько для фигурного катания, что никакой благодарности не хватит. Спасибо Сашеньке, что можем хотя бы пересматривать такие великолепные и великие программы и прокаты, как Апассионата, Круэлла, 5 элемент... и гордиться, что видели это в реальном времени.
+3
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Лиза Михайлова
Есть такое правило: "Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность".

Желаю Владиславу превратить свои выступления в устойчивую и регулярную закономерность.
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Шубина
Ответ Татьяна Моисеева
Да, видимо, вы правы... Тем более, что я не в курсе последнего интервью. Но какой же всё-таки неприятный осадок остался после ОИ! Как самой тренерше теперь живётся после такого...
Надеюсь, судьям с тех пор спится неспокойно. А ЭГ вряд ли была там крайней. Не все зависело от нее.
Что ж, женское катание пережило торнадо, революцию, квадовый шторм, сейчас по законам диалектики наступила реакция. Пусть теперь нас мужчины балуют красивыми мультиквадками. )
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Elena Savanuk
Ответ Татьяна Моисеева
Ну положим, задатки были уже в юниорах, что этот непростой парень будет феерить и во взрослых. Здорово, что предположения подтвердились... Он и Рома Савосин - открытия этого сезона - абсолютно противоположные, что особенно приятно!!!
Да, уже в юниорах Влад обращал на себя внимание, были проблемы со здоровьем - в период пандемии не попал из-за этого на международный турнир... Но в этом сезоне и Влад, и Роман просто вызывают восторг !

P.S. Кстати, я за этими парнями достаточно давно слежу и болею.
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Татьяна Моисеева
Ответ Elena Savanuk
Да, уже в юниорах Влад обращал на себя внимание, были проблемы со здоровьем - в период пандемии не попал из-за этого на международный турнир... Но в этом сезоне и Влад, и Роман просто вызывают восторг ! P.S. Кстати, я за этими парнями достаточно давно слежу и болею.
Влада тоже давно отмечала, но болела больше, пожалуй, за Рому, всё-таки травма очень серьёзная его скосила и не очень верилось, что сможет выйти на приличный уровень. А он всем доказал, что ему всё нипочём, теперь уважаю безмерно и желаю только удачи!
Ну и Владу тоже, без вариантов, молодёжь не очень-то хочет топтаться в очереди...
Респект обоим!!!
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SatelliteSS
Ответ Софья Красотулька
Вот-вот. Дотанцуется, штрафняки начнет получать за танцульки эти после проката. Хорошо бы головой думать, что где уместно, а что где нет.
Тоже подумала, как бы балл не снизили за танцы его.
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Tzaichiha
Отлично выступил Влад. Прыжки красивые у него. Побеждать становится традицией, но молодец, что скромничает.
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suganyak.s73@icloud.com
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Татьяна Моисеева
Ответ Шубина
Саша точно не будет продолжать, последнее интервью, кажется, все прояснило: влюблена-новая жизнь-семья-дети-деньги-работа-дом.) Она сделала столько для фигурного катания, что никакой благодарности не хватит. Спасибо Сашеньке, что можем хотя бы пересматривать такие великолепные и великие программы и прокаты, как Апассионата, Круэлла, 5 элемент... и гордиться, что видели это в реальном времени.
Да, видимо, вы правы...
Тем более, что я не в курсе последнего интервью.
Но какой же всё-таки неприятный осадок остался после ОИ!
Как самой тренерше теперь живётся после такого...
+1
-1
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Татьяна Моисеева
Ответ Галина Гаврицкова
Посмотрела Влада в ТИК-ТОКе, классный, раскрепощенный парень. Искренне желаю ему перенести эту танцевальность на лёд.
Сняли с языка!..
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