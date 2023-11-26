Владислав Дикиджи: «Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты»

Владислав Дикиджи высказался о победе на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы все зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона.

Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты. Но сначала полежу денек или два, до конца долечиться надо, а потом в бой.

Не совсем шикарно проехал произвольную. Очень хочу катать чисто и добавлять эмоции, заводить публику, поднимать глаза. Из-за того, что я нервничаю, все зажимается. Но рад, что после болезни собрался и получилось доехать хоть как-то.

В Казани эмоции пошли сами собой. Здесь думал – если чисто откатаю, буду танцевать или нет? Решил, что буду. После первой тренировки у зеркала постоял, порепетировал. Может быть, будет такая традиция.

Правда, мне сказали, что я штрафной балл могу за это получить, если это сочтут частью программы после окончания музыки. Так что подожду секунд пять и потом буду танцевать», – сказал .