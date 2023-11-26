Владислав Дикиджи: «Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты»
Владислав Дикиджи высказался о победе на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
«Мне самому не верится, что такой результат. От работы все зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона.
Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты. Но сначала полежу денек или два, до конца долечиться надо, а потом в бой.
Не совсем шикарно проехал произвольную. Очень хочу катать чисто и добавлять эмоции, заводить публику, поднимать глаза. Из-за того, что я нервничаю, все зажимается. Но рад, что после болезни собрался и получилось доехать хоть как-то.
В Казани эмоции пошли сами собой. Здесь думал – если чисто откатаю, буду танцевать или нет? Решил, что буду. После первой тренировки у зеркала постоял, порепетировал. Может быть, будет такая традиция.
Правда, мне сказали, что я штрафной балл могу за это получить, если это сочтут частью программы после окончания музыки. Так что подожду секунд пять и потом буду танцевать», – сказал Дикиджи.
Хорошие слова, про простого парня.. хочется в это верить.
Сегодня было видно, что самочувствие у него не идеальное, но сдюжил! Умница )
Здорово, что предположения подтвердились...
Он и Рома Савосин - открытия этого сезона - абсолютно противоположные, что особенно приятно!!!
Как бы мне хотелось, чтобы Саша всё это продолжила...
Но танцевать можно не только в конце, но и в самой проге, Владюша! Поэтому набирайся класса, всё приходит с опытом, нам много не надо - мы талант издалека уже разглядели...
Только один совет - не останавливайся на достигнутом!!!
Желаю Владиславу превратить свои выступления в устойчивую и регулярную закономерность.
Что ж, женское катание пережило торнадо, революцию, квадовый шторм, сейчас по законам диалектики наступила реакция. Пусть теперь нас мужчины балуют красивыми мультиквадками. )
P.S. Кстати, я за этими парнями достаточно давно слежу и болею.
Ну и Владу тоже, без вариантов, молодёжь не очень-то хочет топтаться в очереди...
Респект обоим!!!
Тем более, что я не в курсе последнего интервью.
Но какой же всё-таки неприятный осадок остался после ОИ!
Как самой тренерше теперь живётся после такого...