Марк Кондратюк: «Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска»
Марк Кондратюк оценил выступление на Гран-при России в Москве.
На турнире он занял второе место.
«Скорее, положительные ощущения по итогам. Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска. Как минимум в баллах, в количестве сделанных элементов.
В субботу расстроился, что допустил очень глупую ошибку, такого у меня не было. Это была дурость, просто забыл. Все бывает в первый раз, надеюсь, это было в последний. Все что-то забывают – паспорт, например, я и в жизни человек забывающий.
Наверное, для моего уровня катания это глупо, но надо идти дальше. Зато наслушался шуток от всех, настроение было великолепное.
Наработки в плане испанских движений помогли мне катать в шоу «Кармен», а определенные моменты из шоу, где ты не так волнуешься, помогают это переносить в программу», – сказал Кондратюк.
СОколовская мучает нас и Самариным и тобой уж прости два года как.Мне она неприятна-стоит лыбиться над грибами и халтурой -вместо работы со спортсменами-не у тебя, ни у Самарина и близко не должно быть тех мест,которые Вам поднесли грибами,украв у других ребят....СТыдится Вы не будете-но как ты можешь даже близко сравнивать чистый прокат Влада без твоих косяков и свой-кого ты хочешь обмануть????
позор что ты сегодня выкаблучивал.Очень не приятное впечатление что от тебя что от Соколовской.
Но мы все в тебя верим. Здоровья тебе и удачи.