Марк Кондратюк: «Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска»

Марк Кондратюк оценил выступление на Гран-при России в Москве.

На турнире он занял второе место.

«Скорее, положительные ощущения по итогам. Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска. Как минимум в баллах, в количестве сделанных элементов.

В субботу расстроился, что допустил очень глупую ошибку, такого у меня не было. Это была дурость, просто забыл. Все бывает в первый раз, надеюсь, это было в последний. Все что-то забывают – паспорт, например, я и в жизни человек забывающий.

Наверное, для моего уровня катания это глупо, но надо идти дальше. Зато наслушался шуток от всех, настроение было великолепное.

Наработки в плане испанских движений помогли мне катать в шоу «Кармен», а определенные моменты из шоу, где ты не так волнуешься, помогают это переносить в программу», – сказал .