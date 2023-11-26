Марк Кондратюк: «Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска»

Теги сборная России мужское катание Р-Спорт Марк Кондратюк Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Марк Кондратюк оценил выступление на Гран-при России в Москве.

На турнире он занял второе место. 

«Скорее, положительные ощущения по итогам. Прокаты были далеко не идеальные во многих аспектах, но я рад, что был прогресс относительно Омска. Как минимум в баллах, в количестве сделанных элементов.

В субботу расстроился, что допустил очень глупую ошибку, такого у меня не было. Это была дурость, просто забыл. Все бывает в первый раз, надеюсь, это было в последний. Все что-то забывают – паспорт, например, я и в жизни человек забывающий.

Наверное, для моего уровня катания это глупо, но надо идти дальше. Зато наслушался шуток от всех, настроение было великолепное.

Наработки в плане испанских движений помогли мне катать в шоу «Кармен», а определенные моменты из шоу, где ты не так волнуешься, помогают это переносить в программу», – сказал Кондратюк

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25 комментариев

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Дружба11
Марк хватит уже шляпу гнать.Все очень плохо.Вы со своими грибами с Соколовской позорите красивое ФК мужское-валяния,кривули, халтура, прыжки в присядку для удержания равновесия.
СОколовская мучает нас и Самариным и тобой уж прости два года как.Мне она неприятна-стоит лыбиться над грибами и халтурой -вместо работы со спортсменами-не у тебя, ни у Самарина и близко не должно быть тех мест,которые Вам поднесли грибами,украв у других ребят....СТыдится Вы не будете-но как ты можешь даже близко сравнивать чистый прокат Влада без твоих косяков и свой-кого ты хочешь обмануть????
позор что ты сегодня выкаблучивал.Очень не приятное впечатление что от тебя что от Соколовской.
+39
-11
+28
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oldparakhod
Какой прогресс? Мотя и Даня подарили серебро.
+33
-7
+26
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Yasenka
В цитате еще нет слов, что «Лутц стоил более высокого места, очень жаль»)) там немного параллельная вселенная. Мы удивляемся, как высоко по таким прокатам, а Марк о первом))
+23
-4
+19
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Irina29
Какой там прогресс, второй год нам какую то шляпу Соколовская втюхивает и всё хиханьки да хиханьки, смотрите зрители, кушайте и не обляпайтесь. Это было плохо если честно, ещё и на 1 место надеялся, ну кино прям.
+23
-5
+18
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Zooey Glass
Блин, этот все пытается свои шоу оправдать. Сам себя убеждает что ли?
+15
-4
+11
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lepestok
прокаты были откровенно плохие. Марк, не успокаивай себя. Судьи прощают пока.
+13
-4
+9
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ЮИ
Напишу не применительно к интервью, а в целом об отношении к Марку. В 2022 он был спасителем команды и лучом в окошке. В 2023 стал корявым, крякозяброй и что там ещё... Только вот ни Марк, ни его катание не изменились! Не болельщица Марка, но то, что в мужских ветках пишут про него, ни в какие ворота не лезет. Болейте за других ребят, но за что так ненавидеть?
+11
-4
+7
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Юра Плисецкий
Марк, работы непочатый край.
Но мы все в тебя верим. Здоровья тебе и удачи.
+10
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Барсук Савелий
а-да, прогресс в баллах, но уж никак не в качестве катания😏
+8
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Lolka12
Ответ Дружба11
Марк хватит уже шляпу гнать.Все очень плохо.Вы со своими грибами с Соколовской позорите красивое ФК мужское-валяния,кривули, халтура, прыжки в присядку для удержания равновесия. СОколовская мучает нас и Самариным и тобой уж прости два года как.Мне она неприятна-стоит лыбиться над грибами и халтурой -вместо работы со спортсменами-не у тебя, ни у Самарина и близко не должно быть тех мест,которые Вам поднесли грибами,украв у других ребят....СТыдится Вы не будете-но как ты можешь даже близко сравнивать чистый прокат Влада без твоих косяков и свой-кого ты хочешь обмануть???? позор что ты сегодня выкаблучивал.Очень не приятное впечатление что от тебя что от Соколовской.
👏👏👏👏
+10
-4
+6
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Snegirochka
Ни одного выезда с прыжков, просто "втыкается" в лед! о каких идеальных прокатах речь?!
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ВИван
Марк молодец, поборолся, ясной головы и чистых прокатов в будущих соревнованиях!
+6
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anastasyia.gr95
Ответ ЮИ
Напишу не применительно к интервью, а в целом об отношении к Марку. В 2022 он был спасителем команды и лучом в окошке. В 2023 стал корявым, крякозяброй и что там ещё... Только вот ни Марк, ни его катание не изменились! Не болельщица Марка, но то, что в мужских ветках пишут про него, ни в какие ворота не лезет. Болейте за других ребят, но за что так ненавидеть?
Полностью с вами согласна
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Zooey Glass
Ответ Светлана Менова
Так его вроде попросили уже из Плющешоу, теперь Семененко за него.
Он теперь тореро у Авера. Там где Медведева Кармен. Испанские мотивы репетирует.
+3
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Татьяна Халикова
Ответ Лариса Грачева
Очень вырос уровень ребят из других штабов, не говоря уже о бывших юниорах или вернувшихся, как Савосин с Даней. Марку и Соколовской это нужно понять. Почему тренер позволяет ему по шоу мотаться во время соревновательного сезона? То ли дело Дайнека. Запретила Петру там участвовать. После ЧР - пожалуйста. Болельщиков бесит именно это.
Это вообще не дело болельщиков чем и где занимаются фигуристы вне соревновательных прокатов. Хоть из запоя не выходят. А если вы такой супер-тренер, скаоачивайте штаб и удивите нас своими успехами. Карьера фигуриста очень коротка, Марк пытается монитизировать здесь и сейчас. Это его решение и его тренера.
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Лариса Грачева
Ответ ЮИ
Напишу не применительно к интервью, а в целом об отношении к Марку. В 2022 он был спасителем команды и лучом в окошке. В 2023 стал корявым, крякозяброй и что там ещё... Только вот ни Марк, ни его катание не изменились! Не болельщица Марка, но то, что в мужских ветках пишут про него, ни в какие ворота не лезет. Болейте за других ребят, но за что так ненавидеть?
Очень вырос уровень ребят из других штабов, не говоря уже о бывших юниорах или вернувшихся, как Савосин с Даней. Марку и Соколовской это нужно понять. Почему тренер позволяет ему по шоу мотаться во время соревновательного сезона? То ли дело Дайнека. Запретила Петру там участвовать. После ЧР - пожалуйста. Болельщиков бесит именно это.
+2
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spboksana
за компоненты 90! Второй после Алиева
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Нина Юдина
Корявый везде!!!!!
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Светлана Романова
Ответ Irina29
Какой там прогресс, второй год нам какую то шляпу Соколовская втюхивает и всё хиханьки да хиханьки, смотрите зрители, кушайте и не обляпайтесь. Это было плохо если честно, ещё и на 1 место надеялся, ну кино прям.
А че не надеяться то.Самого финалиста международного ГП Михаила Коляду в олимпийском сезоне опередил новичок тогда еще с фантастическими оценками за компоненты.На полбалла наши судьи преимущество Кондратюка еле нарисовали перед трехкратным ЧР .Пусть Кондратюк посмотрит какие великолепные фигуристы вышли в ФГП в этом сезоне.Может его спесь и поубавится.
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Татьяна Халикова
Ответ Светлана Романова
А че не надеяться то.Самого финалиста международного ГП Михаила Коляду в олимпийском сезоне опередил новичок тогда еще с фантастическими оценками за компоненты.На полбалла наши судьи преимущество Кондратюка еле нарисовали перед трехкратным ЧР .Пусть Кондратюк посмотрит какие великолепные фигуристы вышли в ФГП в этом сезоне.Может его спесь и поубавится.
Какие великолепные? Семененко " никто не видел касание рукой льда"? Или Алиев и Ветлугин "хочу 1, хочу 8"? Или Мозалев "спасибо, что живой"? Если захотеть можно к любому придраться. Пока обнадеживающе выглядит Дикиджи и Гуменник, но цеплят по осени считают. Любой может выстрелить, а может провалить.
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Светлана Романова
Ответ Татьяна Халикова
Какие великолепные? Семененко " никто не видел касание рукой льда"? Или Алиев и Ветлугин "хочу 1, хочу 8"? Или Мозалев "спасибо, что живой"? Если захотеть можно к любому придраться. Пока обнадеживающе выглядит Дикиджи и Гуменник, но цеплят по осени считают. Любой может выстрелить, а может провалить.
Я имела в виду великолепную шестерку на международном ФГП,а там находятся Адам Сяо Хим Фа,Малинин,Уно,Кагияма,а не нашу водокачкину.Миша Коляда выходил два раза на международный ФГП и это был высокий уровень.Я хотела подчеркнуть,что никогда корявый Кондратюк не смог бы опередить финалиста международного ГП без корзины грибов дедушки Лакерника,пусть на их прокаты посмотрит,чтобы просветление нашло.На ЧР его судьи нагло запихали вперед Коляды,это было несправедливо.Надо мне было поточнее выразиться.
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juliamart
На мой взгляд, Марку надо сократить число ультра си. Корявые выезды с них были даже в лучшие его времена, сейчас просто невозможно смотреть. Хорошую презентацию он сделать может вполне. Очень не хватает именно катания в его прокатах. Вообще, интересный парень, хотелось бы видеть его в призах или просто качественные прокаты. При нынешнем прогрессе парней на золото он не потянет. Но похоже, ни он, ни тш этого не хочет понимать. Отсюда это непомерное количество ультра сей...
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