Самсонов нарушил правило повтора прыжков в произвольной программе на Гран-при в Москве

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Даниил Самсонов нарушил правило повтора прыжков в произвольной программе.

На Гран-при России в Москве Самсонов упал с четверного сальхова, далее сделал тройной флип, тройной аксель, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип. 

По правилам, в произвольной программе только два тройных прыжка могут быть исполнены дважды. 

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39 комментариев

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Tanya Reed
Ну так с него и баллы за это сняли. А заголовок выглядит, как будто он правонарушение совершил.
+47
-10
+37
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Anna
Ответ Varvarushka
Тутберидзе, расскажите всем тем, кого вы призываете себя любить, ЧЕМ Самсонов выиграл у Соловьева? Позорники.
Расскажите лучше как с такими прокатами Кондратюк и Алиев получают в компах 90+? Заговор Тутберидзе?
+46
-9
+37
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Zbra
Ответ Varvarushka
Тутберидзе, расскажите всем тем, кого вы призываете себя любить, ЧЕМ Самсонов выиграл у Соловьева? Позорники.
Мне Соловьев очень понравился!
+26
-4
+22
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Роман Цыренков
Ответ Mikhail Lopatin
"По правилам, в произвольной программе только два тройных прыжка могут быть исполнены дважды." Ну так у него два и повторены: лутц и флип. Он не это правило нарушил. :) Просто сольно один прыжок нельзя прыгать два раза, +REP с понижением базы идет. Тройной тулуп в каскаде надо было не к лутцу добавлять, а к флипу (как вариант), тогда все было бы нормально.
Да, вы правы. Статья написана неправильно. Нарушение правила повтора - это когда не засчитывают вообще прыжок повтора. А у него репит из-за того, что оба флипа сольно. Такой недочет ведет к снижению базовой стоимости прыжка, но все плюсы сохраняются. Собственно, так и вышло. Но это не нарушение правил) спортс решил хайпануть и в лужу попал)
+21
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тв глядач
Ответ Е...С
Как с таким контентом Самсонов смог стать третьим, позор судьям. Украли медаль у Соловьева!
Соловьев сам у себя украл выступлением в короткой программе!!!
+23
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+17
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Mikhail Lopatin
"По правилам, в произвольной программе только два тройных прыжка могут быть исполнены дважды."

Ну так у него два и повторены: лутц и флип. Он не это правило нарушил. :) Просто сольно один прыжок нельзя прыгать два раза, +REP с понижением базы идет. Тройной тулуп в каскаде надо было не к лутцу добавлять, а к флипу (как вариант), тогда все было бы нормально.
+21
-5
+16
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alexnew
Он просто повторил сольный флип. Это не запрещено правилами, но приводит к снижению базы, такая ошибка тут была не только у него, если что. :)
+14
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Алиска в Зазеркалье
Спортс вы видимо совсем в правилах не разбираетесь. Он репит получил, у него нет трёх повторов. Протокол гляньте. К флипу он должен был прикрепить второй прыжок. Но он забыл и получил репу, его за это наказали
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тв глядач
Ответ Varvarushka
Тутберидзе, расскажите всем тем, кого вы призываете себя любить, ЧЕМ Самсонов выиграл у Соловьева? Позорники.
Д. Самсонов выиграл у Соловьева короткой программой!!!
+17
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Lara_Croft
На каждых соревнованиях кто-нибудь да получает репу, вот у Ветлугина сегодня тоже репа была. Ну и что в этом такого особенного, что прям отдельная новость? Или эта новость специально ради хейта?
+11
-1
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фынский аксель
Тот же Мотя с той же репой, но это другое
+10
-2
+8
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Мурманчанин37
Ответ Varvarushka
Тутберидзе, расскажите всем тем, кого вы призываете себя любить, ЧЕМ Самсонов выиграл у Соловьева? Позорники.
База Самсонова 73+ (с репой), база Соловьева 72+. Действительно, странно))
+10
-4
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Светлана Менова
А что он один репу получил?
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Anna
Ответ Black&White
Они не один год в спорте, катают всегда с четверными. Что показал Самсонов в ПП? Тройные? Гениально.
Какая разница сколько они лет катают? Сколько бы не катал Кондратюк, коньком он уступает Самсонову, который не катал несколько лет
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alexnew
Ответ Varvarushka
К этим грибникам тоже большие вопросы. Но в этой теме вопрос к Тутберидзе. Про Самсонова пишут
Какие могут быть тут вопросы? Повторил флип, получил репу, потерял на этом балл.
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Мурманчанин37
Ответ Полина Ковальчук
У Семена просто украли медаль, чистейшие два четверных, триксель и проиграл недокрученному кваду с падением, повтором тройного, а потом к нам все сами идут, так вот и идут за этим, что особо не напрягаясь в призах
Вы бы хоть в протокола для начала посмотрели))
+7
-3
+4
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Delirium
Ответ Larisa Ermolenko
Хотелось бы взглянуть в протокол.
Оно ж все на сайте ФФКР есть: https://fsrussia.ru/results/2324/6etap/sen/index.htm
+4
0
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фынский аксель
Ответ Varvarushka
Тутберидзе, расскажите всем тем, кого вы призываете себя любить, ЧЕМ Самсонов выиграл у Соловьева? Позорники.
Выиграл за счёт кп
+5
-2
+3
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Е...С
Как с таким контентом Самсонов смог стать третьим, позор судьям. Украли медаль у Соловьева!
+23
-20
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Алина Бель
Ответ фынский аксель
Речь не про компы, а про без грамотный заголовок
безграмотный - слитно)))
+3
0
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Larisa Ermolenko
Хотелось бы взглянуть в протокол.
+4
-2
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Βадим Μамонтов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
До калькулятора Жубера ему как до луны, хуже только Нобунари с четырьмя каскадами на чемпионатах мира в произвольных программах.
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Iren
Всё равно очень рады за Данечку!
Он ещё свое покажет, с характером парень!
По поводу грибов: почти все сегодня Марк скушал,
Дане если и досталось, то самую малость...
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Анастасия Прудникова
😯
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missis-Zima
Ответ Юра Плисецкий
То, как отсудили Самсонова, позорно. И противно.
С одной стороны,парень давно в спорте,старается .
С другой стороны,так и хочется сказать "грибник вернулся" и начал опять отбирать медали у ребят(
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Black&White
Забыли дописать заголовок, "но все равно вытащили на бронзу". Аббасова не дремлет.
+11
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фынский аксель
Ответ Lennuci
Мотя упал 2 раза и потерял свои высокие компы.
Речь не про компы, а про без грамотный заголовок
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Varvarushka
Тутберидзе, расскажите всем тем, кого вы призываете себя любить, ЧЕМ Самсонов выиграл у Соловьева? Позорники.
+29
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taisiahajrullina@gmail.com
Ну так с него и баллы за это сняли.да и? А заголовок выглядит, как будто он правонарушение совершил.дам......Этре стоит быть повтемательной,очень важно уметь думать во время проката
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Larisa Ermolenko
Ответ Delirium
Оно ж все на сайте ФФКР есть: https://fsrussia.ru/results/2324/6etap/sen/index.htm
Спасибо.
0
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Anna
Ответ Black&White
Забыли дописать заголовок, "но все равно вытащили на бронзу". Аббасова не дремлет.
Если бы его все оценивали как Аббасова, то он бы в хвосте плëлся
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Lennuci
Ответ фынский аксель
Тот же Мотя с той же репой, но это другое
Мотя упал 2 раза и потерял свои высокие компы.
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