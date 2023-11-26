Самсонов нарушил правило повтора прыжков в произвольной программе на Гран-при в Москве
Даниил Самсонов нарушил правило повтора прыжков в произвольной программе.
На Гран-при России в Москве Самсонов упал с четверного сальхова, далее сделал тройной флип, тройной аксель, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.
По правилам, в произвольной программе только два тройных прыжка могут быть исполнены дважды.
Ну так у него два и повторены: лутц и флип. Он не это правило нарушил. :) Просто сольно один прыжок нельзя прыгать два раза, +REP с понижением базы идет. Тройной тулуп в каскаде надо было не к лутцу добавлять, а к флипу (как вариант), тогда все было бы нормально.
Он ещё свое покажет, с характером парень!
По поводу грибов: почти все сегодня Марк скушал,
Дане если и досталось, то самую малость...
С другой стороны,так и хочется сказать "грибник вернулся" и начал опять отбирать медали у ребят(