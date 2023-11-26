Самсонов нарушил правило повтора прыжков в произвольной программе на Гран-при в Москве

Даниил Самсонов нарушил правило повтора прыжков в произвольной программе.

На Гран-при России в Москве Самсонов упал с четверного сальхова, далее сделал тройной флип, тройной аксель, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.

По правилам, в произвольной программе только два тройных прыжка могут быть исполнены дважды.