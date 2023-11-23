Майя Шегай: «На следующий сезон будем выходить в мастера. Стало легче катать, намного увереннее себя чувствуем»

Теги сборная России пары Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Золотой конек Москвы Фигурное катание

Фигуристы Шегай и Шамшуров перейдут во взрослые турниры со следующего сезона.

Сегодня Майя Шегай и Игорь Шамшуров, выступающие в парном катании, заняли второе место на этапе юниорского Гран-при России в Москве.

«На этом этапе у нас получился прокат поувереннее, чем на всех предыдущих. И короткую программу мы довольно успешно откатали. Произвольную программу чисто, но с облегченным контентом.

Насколько сложно было выступать и на юниорских, и на взрослых этапах Гран-при? Это опыт на следующий сезон, поскольку мы будем выходить в мастера – в любом случае так нужно. Стало легче катать, намного увереннее себя чувствуем.

Хватает ли сил на такие частые разъезды? Иногда хватает, иногда нет. Иногда идет внатяг, особенно когда разница во времени очень большая. Бывает тяжеловато», – рассказала Шегай.

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чернышова и Вильчик победили, Шегай и Шамшуров – 2-е, Егорова и Маринский – 3-и

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1 комментарий

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Асель Кабышева
Куда им в мастера выходить с таким катанием. Никакого улучшения по сравнению с прошлым годом например. Даже хуже стали. И тройных прыжков вообще нет. Даже тулупа и сальхова.
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