Фигуристы Егорова и Маринский рассказали о программе про Христофора Колумба.

Сегодня Анастасия Егорова и Родион Маринский заняли третье место на этапе юниорского Гран-при России в Москве среди спортивных пар. В произвольной программе они выступают под саундтрек из фильма «1492. Завоевание рая».

– Не очень хорошее выступление в Самаре (седьмое место – Sports.ru) мотивировало выступить здесь лучше?

Егорова: И не очень хорошее выступление в Самаре мотивировало, и с прошлого сезона остались впечатления. Мы тут в прошлом году хорошо выступили, поэтому сейчас была уверенность, что справимся.

Маринский: После этапа в Самаре у нас была непростая ситуация в плане очков, чтобы отобраться на первенство России среди юниоров. Нас устраивал только один результат – призовое место, чего мы в итоге и добились.

– То есть здесь выложились на максимум?

Маринский: Да, постарались показать все, на что способны.

– Какие планы дальше?

Маринский: Наверное, сбавить немного темп. Мы долго его набирали. Сейчас немного отдохнем и продолжим дальше тренироваться.

– Со спиной все в порядке?

Маринский: Да, мы нашли идеальный подход, чтобы не перегружать спину и при этом добиваться результатов.

– Можете прояснить идею своей произвольной программы? Вы Христофор Колумб, а партнерша – абориген?

Маринский: Да, вы правильно отметили, задумка была, что я открыватель, а Анастасия – моя муза.

Егорова: И мы вместе через трудности открываем новые земли.