«Я – открыватель, а партнерша – моя муза. И мы вместе через трудности открываем новые земли». Егорова и Маринский о программе про Христофора Колумба
Фигуристы Егорова и Маринский рассказали о программе про Христофора Колумба.
Сегодня Анастасия Егорова и Родион Маринский заняли третье место на этапе юниорского Гран-при России в Москве среди спортивных пар. В произвольной программе они выступают под саундтрек из фильма «1492. Завоевание рая».
– Не очень хорошее выступление в Самаре (седьмое место – Sports.ru) мотивировало выступить здесь лучше?
Егорова: И не очень хорошее выступление в Самаре мотивировало, и с прошлого сезона остались впечатления. Мы тут в прошлом году хорошо выступили, поэтому сейчас была уверенность, что справимся.
Маринский: После этапа в Самаре у нас была непростая ситуация в плане очков, чтобы отобраться на первенство России среди юниоров. Нас устраивал только один результат – призовое место, чего мы в итоге и добились.
– То есть здесь выложились на максимум?
Маринский: Да, постарались показать все, на что способны.
– Какие планы дальше?
Маринский: Наверное, сбавить немного темп. Мы долго его набирали. Сейчас немного отдохнем и продолжим дальше тренироваться.
– Со спиной все в порядке?
Маринский: Да, мы нашли идеальный подход, чтобы не перегружать спину и при этом добиваться результатов.
– Можете прояснить идею своей произвольной программы? Вы Христофор Колумб, а партнерша – абориген?
Маринский: Да, вы правильно отметили, задумка была, что я открыватель, а Анастасия – моя муза.
Егорова: И мы вместе через трудности открываем новые земли.
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