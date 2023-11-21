В Казани прошел турнир по фигурному катанию на призы Евгении Тарасовой

Теги фото пары Евгения Тарасова Фигурное катание

В Казани прошел турнир по фигурному катанию на призы Евгении Тарасовой.

«Сегодня в ледовом дворце спорта «Зилант» в Казани прошел мой первый турнир по фигурному катанию.

Хочу сказать огромное спасибо компании Victory Cup за организацию, за тот высокий уровень соревнований, который удалось создать.

Спасибо всем участникам соревнований. Надеюсь, этот день оставил у вас в памяти только приятные моменты!» – написала серебряный призер Олимпийских игр.

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8 комментариев

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Lubov Anikina
Поздравляю Женю! Достойна! Прекрасный путь в спорте, пример для подрастающих звездочек. Хорошо, что на родине Жени, там, где она начала свой спортивный путь, провели турнир. Желаю, чтобы он был ежегодным.
+15
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Shveddka
Замечательно!
+8
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+7
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Док Аксель
Хорошее начинание. Надо этот турнир сделать ежегодным для юных фигуристов.
+6
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Маргарита В Сафронова
Здорово! Женя заслужила.
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Призрачный триксель
Какая Женя молодец! Очень достойно!
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ВИван
Хорошая новость.
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FlowerF
От всей души желаю Жене (и Вове) яркого дальнейшего пути. Чтобы всё сложилось так, как хочется. И даже еще лучше )
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Алина Бель
Очень крутое начинание,. Успехов Жене на новом пути!
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