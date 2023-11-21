В Казани прошел турнир по фигурному катанию на призы Евгении Тарасовой.

«Сегодня в ледовом дворце спорта «Зилант» в Казани прошел мой первый турнир по фигурному катанию.

Хочу сказать огромное спасибо компании Victory Cup за организацию, за тот высокий уровень соревнований, который удалось создать.

Спасибо всем участникам соревнований. Надеюсь, этот день оставил у вас в памяти только приятные моменты!» – написала серебряный призер Олимпийских игр.