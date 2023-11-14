Владимир Морозов: «В ближайшем будущем тренерской карьеры пока не предвидится. Есть предложения выступать в шоу, будем поддерживать форму»

Фигурист Владимир Морозов рассказал о планах после завершения карьеры.

Накануне Морозов и Евгения Тарасова, выступавшие в парном катании, объявили об уходе из спорта. Они двукратные серебряные призеры Олимпийских игр и трехкратные призеры чемпионатов мира.

– Причины своего решения мы с Женей объяснили в подкасте. К этому, в принципе, добавить нечего.

– Какие планы на будущее? Рассматриваете вариант с тренерской карьерой?

– В ближайшем будущем тренерской карьеры пока не предвидится. Сейчас мы учимся в университетах. Женя – в сочинском, я – в МГУ. Сначала должны закончить учебу. Плюс есть предложения выступать в ледовых шоу. Все равно будем кататься, поддерживать форму. На ближайшее время пока так.

– На кого учитесь в МГУ?

– Я учусь в школе культурной политики в МГУ.

– Как планируете реализовываться в дальнейшем с этим образованием?

– Сначала давайте я получу это образование, потом посмотрим, – сказал Морозов.

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