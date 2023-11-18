Татьяна Тарасова: «Аймо влюбился в программу Валиевой, вот и вспоминает ее. Программа Камилы действительно была прекрасной»

Тарасова прокомментировала слова французского фигуриста о программе Валиевой.

Сегодня француз Кевин Аймо знал третье место на этапе Гран-при в Финляндии. В произвольной программе он выступает под музыку Мориса Равеля «Болеро», под которую ранее каталась россиянка Камила Валиева.

Аймо назвал программу Валиевой «прекрасной» и «невероятной».

«Он влюбился в программу Валиевой, вот и вспоминает ее. Программа Камилы действительно была прекрасной. Никто никогда не говорил ничего плохого о ее программе.

Нужно концентрироваться на хорошем, а не на всякой гадости. Не надо смешивать все в одно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.