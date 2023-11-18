Татьяна Тарасова: «Аймо влюбился в программу Валиевой, вот и вспоминает ее. Программа Камилы действительно была прекрасной»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Франции мужское катание женское катание Кевин Аймо Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова прокомментировала слова французского фигуриста о программе Валиевой.

Сегодня француз Кевин Аймо знал третье место на этапе Гран-при в Финляндии. В произвольной программе он выступает под музыку Мориса Равеля «Болеро», под которую ранее каталась россиянка Камила Валиева.

Аймо назвал программу Валиевой «прекрасной» и «невероятной».

«Он влюбился в программу Валиевой, вот и вспоминает ее. Программа Камилы действительно была прекрасной. Никто никогда не говорил ничего плохого о ее программе.

Нужно концентрироваться на хорошем, а не на всякой гадости. Не надо смешивать все в одно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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2 комментария

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Большой Влад
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Леди совершенство
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Кэп
Да слышали, слышали, Федорова сегодня принесла инсайд из личных источников)))
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