Щербакова о контроле веса в олимпийском сезоне: «При каждом приеме пищи мне казалось, что я наношу себе вред. Я взвешивалась по 50 раз в день»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о контроле веса в спорте.

«Гимнастки, фигуристки, балерины прекрасно эту тему знают, все поймут, что с самого детского возраста ты всегда следишь за весом. У нас взвешивание было каждый день. Я, наверное, лет в 7 начала взвешиваться.

Но я из, можно сказать, везучих девочек: у меня до определенного возраста не было никаких проблем. Я знаю девочек, которые с 9 лет себя в чем-то ограничивают. Я лет до 15-16 вообще об этом не задумывалась.

В 17 лет у меня начался переходный возраст – это был как раз олимпийский сезон. И я впервые столкнулась с проблемой, что мне нужно было похудеть, и все, что раньше работало, уже не работает. В этот сезон я очень жестко следила за питанием.

У меня был вес, которого я должна была придерживаться: 42 килограмма при росте 161. В межсезонье и перед этим сезоном у меня была травма, из-за которой я поправилась на 3-4 килограмма. Это невероятно критично.

Как я справилась? Самый верный способ, как все говорят, – не жрать. В тот момент моей главной проблемой было, что я считала, что еда – это враг, и при каждом приеме пищи мне казалось, что я как будто вред себе наношу. И после любого приема пищи, который казался мне перебором, снова надеваешь все на себя и в тренажерный зал», – сказала Щербакова в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я пробовала считать калории, но начинала слишком зацикливаться на питании. Сейчас я смотрю на пищу, у меня уже сканер в голове, я все умножила. Всегда цель – снизить, я хочу меньше калорий.

У меня всегда были взвешивания. Я взвешивалась по 50 раз в день, сейчас отучилась – один раз в день взвешиваюсь, и то мне тяжело. А во время активных соревнований я каждую секунду в течение дня должна была знать, сколько я вешу», – добавила фигуристка.

Анна Щербакова: «В олимпийский сезон я себя помучила диетами, ограничениями. Логично, что потом без тренировок и огромной мотивации все это отпустилось»