Щербакова о контроле веса в олимпийском сезоне: «При каждом приеме пищи мне казалось, что я наношу себе вред. Я взвешивалась по 50 раз в день»

Теги сборная России Первый канал женское катание психология Анна Щербакова Питание Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о контроле веса в спорте.

«Гимнастки, фигуристки, балерины прекрасно эту тему знают, все поймут, что с самого детского возраста ты всегда следишь за весом. У нас взвешивание было каждый день. Я, наверное, лет в 7 начала взвешиваться.

Но я из, можно сказать, везучих девочек: у меня до определенного возраста не было никаких проблем. Я знаю девочек, которые с 9 лет себя в чем-то ограничивают. Я лет до 15-16 вообще об этом не задумывалась.

В 17 лет у меня начался переходный возраст – это был как раз олимпийский сезон. И я впервые столкнулась с проблемой, что мне нужно было похудеть, и все, что раньше работало, уже не работает. В этот сезон я очень жестко следила за питанием.

У меня был вес, которого я должна была придерживаться: 42 килограмма при росте 161. В межсезонье и перед этим сезоном у меня была травма, из-за которой я поправилась на 3-4 килограмма. Это невероятно критично. 

Как я справилась? Самый верный способ, как все говорят, – не жрать. В тот момент моей главной проблемой было, что я считала, что еда – это враг, и при каждом приеме пищи мне казалось, что я как будто вред себе наношу. И после любого приема пищи, который казался мне перебором, снова надеваешь все на себя и в тренажерный зал», – сказала Щербакова в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я пробовала считать калории, но начинала слишком зацикливаться на питании. Сейчас я смотрю на пищу, у меня уже сканер в голове, я все умножила. Всегда цель – снизить, я хочу меньше калорий.

У меня всегда были взвешивания. Я взвешивалась по 50 раз в день, сейчас отучилась – один раз в день взвешиваюсь, и то мне тяжело. А во время активных соревнований я каждую секунду в течение дня должна была знать, сколько я вешу», – добавила фигуристка.

Анна Щербакова: «В олимпийский сезон я себя помучила диетами, ограничениями. Логично, что потом без тренировок и огромной мотивации все это отпустилось»

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29 комментариев

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EmperorNazer
Тяжело читать подобное, конечно. Профессиональный спорт - не про здоровье, а уж тем более когда тебе надо кровь из носу удержать пиковые кондиции для главного турнира. Хорошо, что все это в итоге оправдалось, и Аня выиграла олимпийское золото. Ну а теперь все эти адские ограничения в прошлом, и она может жить в удовольствие. Отдельный привет хочется передать тем персонажам, которые критиковали девочек за набор веса после ОИ.
+23
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Ann13K
Как вообще при таких условиях были силы на интенсивные тренировки…на участие в соревнованиях…на победу в Олимпиаде. Не удивительно, что после победы уже не осталось сил и никакого желания дальше держать себя в таком жутком режиме, чтобы продолжать карьеру (((
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+16
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Mikhail Lopatin
Какая кошмарная, беспросветная жуть... эта ваша детская фигулька.
+17
-7
+10
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Raduga
Ответ Рустем Галеев
Комментарий скрыт
У вас в голове
+12
-3
+9
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блОК
Ужас(((
+8
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Mental health and fishing
Взвешиваться по 50 раз в день - ненормально. И 42 кг для роста 161 тоже не норма. Почему нельзя ставить качественную технику с детства, чтобы не нужно было весить как пёрышко для выполнения прыжков?

Надеюсь, все те люди, которые писали, что девочки после ОИ стали толстыми, жирными и тд, подумают над своими словами. У большинства девочек в фк РПП, а такие комментарии только усугубят положение.
+9
-1
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David Rigert
не жизнь,а гастрономический праздник.
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Ольга Долгова
Бедолага!!! 😥😥😥
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aion
Ответ Людмила Мурашко
Она всегда выглядела замученной, на чемпионате России , когда Загитова заняла неожиданно 4 место, она тогда уже тогда была с ненормальной худобой. А на чемпионате мира еле докатала … но вымучила олимпийскую медаль. А вообще ей очень просто везло, тогда загитова упала, на ЧМ японки , на Олимпиаде Трусова не чисто катала…
какая Загитова, она никогда не была серьезной соперницей для Ани
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Sincere
После такого стресса конечно не захочется возвращаться. хотя с тройными она могла бы запросто кататься
+4
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imaxim
А потом кто-то ещё спрашивает, почему девочки не возвращаются
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lanusik
42 кг при 161 см это конечно жесть, я сама такого же роста и 48 кг когда весила (вообще ничего не ела практически) бухенвальд просто был, еле ноги таскала.... а тут еще прыгать надо было и головой думать.....
+2
0
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Георгий Большаков
Ответ Mikhail Lopatin
Какая кошмарная, беспросветная жуть... эта ваша детская фигулька.
Жуть, победы россиянок на международных турнирах
+2
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Androkirl91
Ответ Mikhail Lopatin
Какая кошмарная, беспросветная жуть... эта ваша детская фигулька.
Смотрите западную, взрослую, не жуткую, под названием, кто меньше упадёт .
+6
-4
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Инна1945
Ответ 22somebody22
Анорексия 100%. М-да...В нашей стране,к сожалению,беда с этим.Культура здорового питания напрочь отсутствует.Нужно всего лишь знать свою норму калорий,а кушать можно и нужно всё,тем более подростку.И если стоит цель сбросить определённый вес,то просто делать дефицит калорий,а не морить себя голодом.
Да и в нашей стране есть разные спортсмены. Культура питания, например, у Лизы Туктамышевой совершенно другая. Аня невысокого роста, не сильно склонная к полноте.Тут просто техника прыжка соответствующая. Для детских тел. Йогурт Базылюк😁
+3
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versa
Понятно, где была заложена анорексия Липницкой и не только.
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Lennuci
Сейчас идет на 1м.
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asusp527
Ответ Mental health and fishing
Взвешиваться по 50 раз в день - ненормально. И 42 кг для роста 161 тоже не норма. Почему нельзя ставить качественную технику с детства, чтобы не нужно было весить как пёрышко для выполнения прыжков? Надеюсь, все те люди, которые писали, что девочки после ОИ стали толстыми, жирными и тд, подумают над своими словами. У большинства девочек в фк РПП, а такие комментарии только усугубят положение.
...И после оглашения редультатов замерла как неживая. Ненормально это всё.
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asusp527
Ответ Mental health and fishing
Взвешиваться по 50 раз в день - ненормально. И 42 кг для роста 161 тоже не норма. Почему нельзя ставить качественную технику с детства, чтобы не нужно было весить как пёрышко для выполнения прыжков? Надеюсь, все те люди, которые писали, что девочки после ОИ стали толстыми, жирными и тд, подумают над своими словами. У большинства девочек в фк РПП, а такие комментарии только усугубят положение.
Потому что иной техники для квадов не существует. Поэтому их и не прыгают " неперышки"
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vm68
Ответ lanusik
42 кг при 161 см это конечно жесть, я сама такого же роста и 48 кг когда весила (вообще ничего не ела практически) бухенвальд просто был, еле ноги таскала.... а тут еще прыгать надо было и головой думать.....
Так витаминки нужные есть.
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polinarmax
Ответ Anneta28
А после Олимпиады Аннушка ушла в отрыв и отъелась за все годы голодовки.
позорище такое писать. у Ани как был недовес и рпп так похоже и осталось, а вы всё продолжаете комментарии свои строчить. Ну вот есть хоть что то человечное в таких людях? 🤦‍♀️
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