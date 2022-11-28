Анна Щербакова: «В олимпийский сезон я себя помучила диетами, ограничениями. Логично, что потом без тренировок и огромной мотивации все это отпустилось»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала о контроле веса и ограничениях в еде.

– У нас следят больше не за питанием, а за весом. Каждый день взвешивание перед второй тренировкой. Подстраиваемся под соревнования – это как будто соревновательный прокат, и желательно все время быть в одном весе.

У меня нет, наверное, склонности к полноте. До определенного возраста я была самая счастливая в группе – я была последняя, кого начали взвешивать. Всю группу взвешивали, одну меня нет: какой смысл ее взвешивать?

Меня начали взвешивать в первый взрослый сезон, а обычно начинают лет в 10-12.

Первый четверной я прыгала, когда весила 25-26 кг. Помню, тогда прочитала какую-то статью, и там было написано: девочки могут прыгать четверные только в весе до 25 кг. Я это прочитала, и когда у меня было 26, я думал: что, я теперь четверной уже не соберу?

Когда меня взвешивали, меня это никак не волновало – я могла есть все, что хочу. Вообще без преувеличений. Мое строение тела, моя генетика, плюс ежедневные тренировки с утра до вечера позволяли мне есть сколько угодно.

– Ты говорила, до килограмма можете потерять?

– Да, было у меня такое, что за тренировку на льду можно потерять 800 грамм. Но в среднем, в зале – грамм 200, на льду – 300-400, и таких тренировок в день довольно много, все сгорает. Плюс возраст был такой.

В первый взрослый сезон я могла не париться вообще ни о чем. Могла лететь на соревнования и в самолет закупиться кучей вредной еды. Весы с собой на соревнования не брала.

Сейчас я могу вспоминать, как я не парилась, сколько съела, выпила... Сейчас столько будет переживаний: нельзя много выпить, а если еще и соленое съем...

Во второй взрослый сезон я менялась, взрослела – стала следить за питанием. Тогда уже не было возможности есть сколько угодно, потому что на весах это уже отражалось.

Просто нужно было следить за питанием – вполне адекватно, могла себе что-то позволить, но не в огромных количествах. Уже следила за питанием и весом. Бывало такое, что чуть-чуть набрала после выходного – нужно прийти пораньше, одеться потеплее и где-нибудь на тренажере схуднуть.

И в олимпийский сезон пришлось прям сильно следить за весом – началось взросление. Я понимала, что это не тот год, чтобы экспериментировать.

Возможно, можно было немного поправиться и я все равно бы собирала свой набор. Но не хотелось проверять, смогу ли я справляться в увеличенном весе.

– Мне казалось, на Олимпиаде ты весишь 30 кг.

– Конечно, нет. Но поставила себе цель: до Олимпиады полгода, потерпи, держи себя в руках. Максимальные мои заморочки по поводу еды – это олимпийский сезон, когда я взвешивалась по сто раз на дню, каждый грамм следишь.

Но ничуть не жалею – результат был. Я не знаю, был бы он, если бы я так ответственно не относилась к тренировкам, так не следила за питанием. Такое взрослое отношение, и на самой Олимпиаде тоже.

Тренировки там были по полчаса в день. Если бы мы были не такие ответственные, то могли бы отдыхать целыми сутками, есть в круглосуточной столовой... Поэтому самоконтроль был очень важен. В олимпийский сезон я себя помучила какими-то диетами, ограничениями.

Читала много книжек по правильному питанию: что нужно есть, чтобы была энергия. Думаю, как у всех, кто никогда в жизни об этом не парился, но вдруг начал. Бывают заскоки: где-то неправильно сделаешь, где-то ошибаешься. Так или иначе, каким-то способом я этот вес держала.

И логично, что после сезона, где я впервые очень строго относилась к еде, то без тренировок и огромной мотивации все это отпустилось.

Сейчас постепенно ищу комфортный рацион, чтобы совмещать питание, тренировки – чтобы меня это не напрягало и в лишнее не уходило, – сказала Щербакова.