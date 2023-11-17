Эван Бейтс: «80-е – классная тема для ритм-танца. ISU дает нам возможность экспериментировать, и фигуристы это очень ценят»

Теги ISU танцы на льду Гран-при сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

Мэдисон Чок и Эван Бейтс оценили победу в ритм-танце на Гран-при Финляндии.

Чок: Гордимся тем, как откатали. Это было очень весело! Мы чувствуем, как становимся сильнее – и программа дается с каждым разом легче и легче.

Бейтс: Мы выбрали Queen весной, во время шоу. Посмотрели фильм «Богемская рапсодия» и подумали: вот оно, вселенная посылает нам знак. Мне кажется, мы переслушали все их альбомы – чтобы найти те самые песни.

Чок: Я всегда мечтала кататься в ярко-желтом платье. И когда мы поняли, что будем кататься под Фредди Меркьюри, у меня не было ни малейших сомнений: мы берем его легендарный образ в желтом пиджаке.

Бейтс: Мы рады, что тема ритм-танца этого года – 80-е, это классный выбор. ISU дает нам возможность экспериментировать, пробовать что-то новое, и фигуристы это очень ценят.

Чок: Танцы – это ведь для настоящих фанатиков. Для нас это возможность поиграть с костюмами и музыкой. И 80-е – идеальный шанс раскрыться, – приводит слова американских фигуристов корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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1 комментарий

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Shveddka
Ну классный танец! А костюм Мэди-это нечто!
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