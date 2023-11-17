Чайковская о Худайбердиевой: «Девочка совершенно уникальная, одна из лучших, если не лучшая. Мы искали партнершу, на которую глаз хотел бы смотреть»

Елена Чайковская назвала фигуристку Елизавету Худайбердиеву уникальной.

выступает в танцах на льду с .

«Потрясающая пара, я их очень люблю. Девочка совершенно уникальная, одна из лучших, если не лучшая.

Вообще в танцах всегда ведущей была партнерша, и мы искали партнершу, на которую глаз хотел бы смотреть. Когда ты что-то ставишь для нее, она добавляет, развивает, приносит свое», – сказала главный тренер сборной России.