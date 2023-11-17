Чайковская о Худайбердиевой: «Девочка совершенно уникальная, одна из лучших, если не лучшая. Мы искали партнершу, на которую глаз хотел бы смотреть»

Теги Елена Чайковская сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елена Чайковская назвала фигуристку Елизавету Худайбердиеву уникальной.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным.

«Потрясающая пара, я их очень люблю. Девочка совершенно уникальная, одна из лучших, если не лучшая.

Вообще в танцах всегда ведущей была партнерша, и мы искали партнершу, на которую глаз хотел бы смотреть. Когда ты что-то ставишь для нее, она добавляет, развивает, приносит свое», – сказала главный тренер сборной России.

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4 комментария

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Anita Levchenko
Лиза супер❤️🔥
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Инна1945
Больше своего наверно привносит её муж)) А как же Ваня Букин? За него только Тарасова с Бестемьяновой? Чайковская за Лизу? Проблем нет только у Жулина. Все лучшие у него. И всё-таки в танцах главный партнёр. Если он как Костомаров, 80% успеха в кармане. Привезёт, поднимет, вытянет. На него и смотришь.
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MyCA
Это намёк? Мировой общественности?
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fewral
Мне Лиза очень нравилась брюнеткой, а сейчас стала как все..
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