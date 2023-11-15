Депутат Милонов о сборах российских клубов: «Поехать шикануть за границу – это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого. В Краснодарском крае прекрасная база»

Виталий Милонов высказался о зимних сборах российских клубов за рубежом.

Ранее депутат Роман Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств».

«Почему бы клубам не проводить сборы в России. Есть Краснодарский край, там прекрасная база. Поехать шикануть за границу – это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого.

Представляете, какой будет пример для остальных, если в « » скажут: «Мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае»? Все начнут за это уважать», – сказал депутат Госдумы.

Депутат Журова о сборах российских клубов за рубежом: «В России нет такой погоды, чтобы тренироваться зимой. Тренерам виднее, чем Госдуме»

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