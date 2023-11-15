Депутат Милонов о сборах российских клубов: «Поехать шикануть за границу – это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого. В Краснодарском крае прекрасная база»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Виталий Милонов Футбол

Виталий Милонов высказался о зимних сборах российских клубов за рубежом.

Ранее депутат Роман Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств».

«Почему бы клубам не проводить сборы в России. Есть Краснодарский край, там прекрасная база. Поехать шикануть за границу – это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого.

Представляете, какой будет пример для остальных, если в «Зените» скажут: «Мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае»? Все начнут за это уважать», – сказал депутат Госдумы.

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32 комментария

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Jan Paskel
дутат милонов - это атавизм
+31
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JohnnyMulka
16 клубов на одной базе

Веселуха
+24
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+24
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Ярик01
Это тот, кто рыбку в Финляндию ездил уже под санкциями покупать, так как в Питере недостаточно свежая?.)
+17
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+17
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Sinister Kid
«Все уважать» - это кто? Кто-то не уважает российские клубы из-за сборов за границей?
+14
-2
+12
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Overkiller
А в Эритрее сборы это хорошо, плохо или разрыв шаблона?
+6
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Savarona25
Буквально недавно этот принципиальный депутат любил регулярно посещать Финляндию (о чем есть документальные подтверждения), чтобы закупиться красной рыбкой, другими качественными продуктами, а также провести досуг среди высоко экологичной природы в красивой и безопасной обстановке.
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Ленинградский чекист
Ответ Jan Paskel
дутат милонов - это атавизм
А на самом деле наша суровая действительность...
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Ярик01
Ответ Xm.md
Тут несколько иной смысл. Гос клубы за гос деньги едут куда-то заграницу. В этом и есть абсурд. Только не нужно про депутатов, которые едут заграницу на "честно заработанные" деньги.
За госденьги едут "куда-то заграницу," потому что там подготовка эффективнее. Даже государственные деньги нужно тратить в первую очередь эффективно, а не ради распределения среди своих.
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Назар Игорь
Ответ JohnnyMulka
16 клубов на одной базе Веселуха
В расширенном составе клуба РПЛ не менее 30 игроков, плюс тренеры, массажисты, врачи и т. п. Итого 500-600 человек на одном поле, в одной столовой, в одном спальном корпусе. Это покруче любого пионерлагеря.
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catcher69
когда тебя перестали пускать за рыбой в соседнюю страну...
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Pelerin
Как раз нет.
Только-только начали отвыкать от того, что поездка заграницу это "шикануть"... но наступила стабильность и этот атавизм вернулся (
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Доктор Верховцев
А на базу все сразу поедут или поочереди? Или только победитель награждается путёвкой в Краснодарский край, а остальные едут на картошку и лесоповал?
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David Rigert
бек ту юэсэса.
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Cst Cap
-Нужно построить больше лагерей! Тренировочных,конечно, - пошутил депутат
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rarog
В Краснодаре в январе-феврале, когда сборы-максимум до +5
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Ярик01
Ответ Xm.md
Деревянные футболисты становятся менее деревянными во время эффективной подготовки?
Да, бегать и тренироваться и проводить контрольные матчи в +15..20 куда лучше даже для подготовки дереявнных, чем в дождь и снег при 0..+5
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Nick Crosier
Милонов то уже все,повоевал видимо.
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"Представляете, какой будет пример для остальных, если в «Зените» скажут: «Мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае»? "

Лучше бы вместо этого Зенит отзаявился в чемпионат Ингерманландии. И проводил там дерби с Петротрестом.
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Сергей48
Маразм крепчает🤦‍♂️
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Зарема Равильевна
Хоспаде, Мелонов. Рука-лицо
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Бронислав Каминский
Очередное дилетантское мнение,которое не учитывает,что если росс.клубы будут дома тренироваться,то контрольки и товарки придется друг с другом играть или с командами из пердей))
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kutavlik
Следующий шаг - уменьшение зарплат нашим ногомячистам и отмену выплат их агентам!!!! Последним вообще присвоить приставку "ино" - и в ГУЛАГ!!!!
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leon01
ну да...частенько его видим в краснодарском крае...депутата
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Bakhytzhan Babashev
Время, когда всякие шариковы указывают всем как правильно жить.
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OldRedWhite
Глубоко капнул !
Всегда подозревал , что во всём виноват Зенит !
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Wiley Fox
Рядом со свалкой, где рис выращивают?
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Spaten
После недели сборов в Кудепсте, Клаудиньо бросил футбол и открыл хинкальную. Второе место занимает в мире
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damondiamond
о, нормально, на сборах можно межсезонную РПЛ провести, а потом начнется РПЛ, по 6 матчей в год будут играть))
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Jan Paskel
Ответ Ленинградский чекист
А на самом деле наша суровая действительность...
так быват дружише. когда мы родились нам никто нниего обещал
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