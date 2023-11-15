Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность

Теги Государственная дума Антон Шипулин Политика деньги Биатлон

В Госдуме поддержали законопроект об оплачиваемой деятельности госслужащих в спорте.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о снятии с госслужащих-спортсменов ограничений на получение вознаграждений и занятия оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Замглавы комитета Антон Шипулин ранее пояснял, что госслужащие-спортсмены не вправе получать деньги или вознаграждения, не связанные с обязанностями по службе, например: на спортивные сборы, поездки на соревнования, питание и проживание, а также вознаграждения за призовые места на соревнованиях.

По его словам, законопроектом планируется устранить имеющиеся противоречия.

Шипулин, Третьяк, Свищев, Пирог и Терюшков внесли в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность

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4 комментария

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Perfectooo
Так они госслужащие или спортсмены? На госслужбе у них столько свободного времени остается? Или они госслужащие чисто по зарплатной ведомости?
+3
0
+3
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Кац Мац
Шипе стало очень денег не хватать
+1
0
+1
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Харламов Никита
или крестики снимите или трусы наденьте ☝️
0
0
0
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Melnikov1968
Если бывший спортсмен в ГД, то обязательно подлец. Устойчивая тенденция.
0
0
0
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