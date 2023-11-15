Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность

В Госдуме поддержали законопроект об оплачиваемой деятельности госслужащих в спорте.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о снятии с госслужащих-спортсменов ограничений на получение вознаграждений и занятия оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Замглавы комитета Антон Шипулин ранее пояснял, что госслужащие-спортсмены не вправе получать деньги или вознаграждения, не связанные с обязанностями по службе, например: на спортивные сборы, поездки на соревнования, питание и проживание, а также вознаграждения за призовые места на соревнованиях.

По его словам, законопроектом планируется устранить имеющиеся противоречия.

Шипулин, Третьяк, Свищев, Пирог и Терюшков внесли в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность