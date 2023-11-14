Евгения Тарасова: «Спасибо нашим болельщикам за поддержку и веру в нас. Мы не прощаемся, а говорим «до свидания» и ждем вас на шоу»
Евгения Тарасова поблагодарила тренеров и болельщиков.
Ранее стало известно, что серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании Тарасова и Владимир Морозов завершают спортивную карьеру.
«Друзья, наш соревновательный путь действительно подошел к концу, и нам хочется выразить слова благодарности всем тренерам, наставникам, консультантам и тем, кто работал с нами на протяжении этой долгой спортивной жизни!
Огромное спасибо вам за ваш вклад в нашу жизнь!
Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку и веру в нас!❤️ Мы не прощаемся, а говорим вам до свидания! И ждем вас на шоу», – написала фигуристка в телеграм-канале.
«Мне до сих пор припоминают платье и трусы в горошек». Прощальное интервью Тарасовой и Морозова
Многие сказали тёплые слова, проводили, болельщики понимают ситуацию и они не числятся действующими. Всё честно, справедливо и тепло.
Сейчас со спокойной душой будут катать в шоу, никаких каверзных вопросов не задашь по поводу карьеры. Молодцы.