Евгения Тарасова: «Спасибо нашим болельщикам за поддержку и веру в нас. Мы не прощаемся, а говорим «до свидания» и ждем вас на шоу»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Евгения Тарасова поблагодарила тренеров и болельщиков.

Ранее стало известно, что серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании Тарасова и Владимир Морозов завершают спортивную карьеру. 

«Друзья, наш соревновательный путь действительно подошел к концу, и нам хочется выразить слова благодарности всем тренерам, наставникам, консультантам и тем, кто работал с нами на протяжении этой долгой спортивной жизни!

Огромное спасибо вам за ваш вклад в нашу жизнь!

Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку и веру в нас!❤️ Мы не прощаемся, а говорим вам до свидания! И ждем вас на шоу», – написала фигуристка в телеграм-канале. 

«Мне до сих пор припоминают платье и трусы в горошек». Прощальное интервью Тарасовой и Морозова

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2 комментария

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Мороженко
Пример как надо заканчивать карьеру. Честно сказали через три месяца после начала сезона и сразу о завершении, а не о приостановке.
Многие сказали тёплые слова, проводили, болельщики понимают ситуацию и они не числятся действующими. Всё честно, справедливо и тепло.
Сейчас со спокойной душой будут катать в шоу, никаких каверзных вопросов не задашь по поводу карьеры. Молодцы.
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Александр Скворцов
Молодцы Рыжики! Честно и однозначно объявили об окончании спортивной карьеры. Теперь поклонники с радостью будут ожидать встречи с ними на шоу!?
+2
-1
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