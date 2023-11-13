Илья Авербух: «Тарасова и Морозов – пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями»

Илья Авербух назвал Тарасову и Морозова парой высочайшего уровня.

Сегодня серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании объявили о завершении карьеры.

«Безусловно, эта пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями. Евгения и Владимир — два солнечных человека, причем такие они и в жизни. С ними очень приятно сотрудничать, мы давно это делаем. Мне очень нравится с ними работать, Тарасова и Морозов — очень большие спортсмены.

На Олимпиаде в Пекине они достойнейшим образом представили нашу страну, показали выдающиеся для себя прокаты. Сотых бала до победы не хватило из‑за того, что соревновались против очень сильной пары из Китая, которые выступали дома. Уверен, что для многих российских болельщиков Евгения и Владимир по‑настоящему золотые спортсмены.

Хочу пожелать ребятам как можно больше себя раскрыть в дальнейшей жизни. Каждый из спортсменов рано или поздно приходит к такому решению. Тут очень важно, как ты будешь брать следующие высоты, уверен, что ребятам все по плечу.

Ну а зрители смогут увидеть их в декабре в нашем шоу. Они будут кататься уже в другом статусе, что добавит определенных эмоций», — сказал .