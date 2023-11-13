Илья Авербух: «Тарасова и Морозов – пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями»

Теги Илья Авербух сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Матч ТВ Фигурное катание

Илья Авербух назвал Тарасову и Морозова парой высочайшего уровня.

Сегодня серебряные призеры Пекина-2022 в парном катании объявили о завершении карьеры. 

«Безусловно, эта пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями. Евгения и Владимир — два солнечных человека, причем такие они и в жизни. С ними очень приятно сотрудничать, мы давно это делаем. Мне очень нравится с ними работать, Тарасова и Морозов — очень большие спортсмены.

На Олимпиаде в Пекине они достойнейшим образом представили нашу страну, показали выдающиеся для себя прокаты. Сотых бала до победы не хватило из‑за того, что соревновались против очень сильной пары из Китая, которые выступали дома. Уверен, что для многих российских болельщиков Евгения и Владимир по‑настоящему золотые спортсмены.

Хочу пожелать ребятам как можно больше себя раскрыть в дальнейшей жизни. Каждый из спортсменов рано или поздно приходит к такому решению. Тут очень важно, как ты будешь брать следующие высоты, уверен, что ребятам все по плечу.

Ну а зрители смогут увидеть их в декабре в нашем шоу. Они будут кататься уже в другом статусе, что добавит определенных эмоций», — сказал Авербух.

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1 комментарий

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Oleg152762
С одной стороны, очень жаль, что заканчивают такие мастера. С другой стороны, это было ожидаемо. Тарасова и Морозов - очень крутые фигуристы. У них самая настоящая ПАРА на льду! Равных им сейчас в России нет. Именно в плане катания, программ. Красивые, элегантные, взрослые, думающие спортсмены. Для фигурного катания России (да и мирового тоже) это серьёзная потеря. А нам остаётся только пересматривать их программы-шедевры. Да косячили, да не всё получилось. Где-то были брошены. И это пара выдающегося уровня! Но всё-таки сумели реализовать свой потенциал в виде подиумов крупных турниров, в том числе на последней олимпиаде. Желаю удачи в послеспортивной жизни!
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