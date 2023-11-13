Александр Энберт: «У Тарасовой и Морозова была очень долгая и успешная карьера. Это мои любимые спарринг-партнеры»

Теги сборная России Александр Энберт пары Евгения Тарасова Владимир Морозов ТАСС Фигурное катание

Александр Энберт высказался об окончании карьеры Тарасовой и Морозова.

«У ребят была очень долгая и, что самое главное, успешная карьера – они завоевали много медалей, стали чемпионами России, призерами чемпионатов Европы и мира, завоевали две медали двух Олимпиад. Это говорит о том, что они смогли пройти долгий путь в спорте – два олимпийских цикла в парном катании.

И в один из них мы готовились вместе – это мои любимые спарринг-партнеры, с которыми мы готовились к Олимпиаде в Южной Корее.

Сейчас спорт высших достижений сложен и в эмоциональном плане, и в физическом. Женя с Володей дошли до определенного предела, но впереди у них много всего интересного.

Стоит отметить их прекрасное выступление в шоу «Кармен» Ильи Авербуха. Они раскрылись в новых ролях, я с любопытством и радостью смотрел на их номера. Они продолжают радовать зрителя новыми образами, думаю, мы еще не раз увидим их на льду», – сказал Энберт. 

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