Нина Мозер: «Тарасова и Морозов прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно»

Теги сборная России пары Нина Мозер Евгения Тарасова Владимир Морозов ТАСС Фигурное катание

Нина Мозер отреагировала на решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов до Олимпиады-2018 тренировались в группе Мозер.

«Ребята молодцы: они прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно, дай бог им удачи в дальнейшем, пусть будут счастливы.

Стоит ли им попробовать себя в качестве тренеров? Не знаю, это будет их выбор», – сказала Мозер.

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5 комментариев

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Владимир Ры
"Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно"
Забыла добавить"несмотря на то, что их бросил тренер"
+11
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Лариса Грачева
Неужели? Именно поэтому Вы сказали в свое время, что они вам надоели? Но нет худа без добра - это правда.
+1
0
+1
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Ir2019
Хорошо, что нашла для них такие слова и хорошее пожелание. Без упрёков и обид.
+1
0
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Мария Тихонова
Кто бы говорил
0
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lepestok
для Мозер они как будто до сих пор обуза)
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