Нина Мозер: «Тарасова и Морозов прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно»
Нина Мозер отреагировала на решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов до Олимпиады-2018 тренировались в группе Мозер.
«Ребята молодцы: они прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно, дай бог им удачи в дальнейшем, пусть будут счастливы.
Стоит ли им попробовать себя в качестве тренеров? Не знаю, это будет их выбор», – сказала Мозер.
Забыла добавить"несмотря на то, что их бросил тренер"