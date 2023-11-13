Нина Мозер: «Тарасова и Морозов прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно»

Нина Мозер отреагировала на решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру.

и до Олимпиады-2018 тренировались в группе Мозер.

«Ребята молодцы: они прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно, дай бог им удачи в дальнейшем, пусть будут счастливы.

Стоит ли им попробовать себя в качестве тренеров? Не знаю, это будет их выбор», – сказала .