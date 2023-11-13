Татьяна Тарасова: «Хочу поблагодарить Тарасову и Морозова за прекрасные карьеры. Конечно, они могли достичь большего, но таков спорт»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Тарасову и Владимира Морозова за карьеру.

«Хочу поблагодарить Женю и Владимира за прекрасные карьеры! Я не расстроена этой новостью. Они выступали на протяжении долгого времени и сумели достичь очень многого! Эта пара является серебряными призерами Олимпийских игр.

Конечно же, они могли достичь большего, но таков спорт! Наверное, у них закончились силы для профессиональных выступлений. Они влюбили в себя многих, спасибо большое им за все!

Будем следить за ними и дальше. Думаю, что они продолжат работать на профессиональном уровне», — сказала Тарасова.

«Они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях. Не знаю, почему они приняли такое решение. С ними не разговаривала.

Наверно, они будут участвовать в шоу. Им это сейчас интереснее. Все уходят. Они долго катались», — цитирует Тарасову «СЭ».

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12 комментариев

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Carg0
Хорошо, хоть кому-то добрые слова сказали, благодарность выразили.
ТМ молодцы, парники высочайшего уровня.
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AAPolyansky
большего в плане медалей ЧМ - да, могли, если бы Россию не отправили в бан. они достигли максимума на олимпиаде в Пекине - серебро с золотым отливом. казалось, что о таком результате они могут только мечтать - но им благодаря тренерскому штабу Тутберидзе удалось воплотить мечту в жизнь
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Anastasia1990_
Если бы катались не у Тутберидзе сказала бы что-нибудь в духе того, что "и не заметила их уход" или "чемпионат России ничего не потерял"
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
Ой как запела: И "они влюбили в себя многих" И "серебро ОИ у них есть" И "Конечно же, они могли достичь большего, но таков спорт" И "они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях." И "наверное в шоу будут выступать" И только Трусова у нас ничего в ФК не показала, да Татьяна Анатольевна? Как говорится - Почувствуй разницу.
Да,подумаешь, 5 квадов в ПП прыгнула,каждая первая так может🤡
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Асель Кабышева
Если до 2026 года не выпустят на мир, то БК и МГ тоже уйдут
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tanya_1111
Что не говори, а отшлифовывать программы ТШТ умеют, их тандем с этой парой был точно успешен, конечно они бы получили золото не будь ОИ в Китае, но "домашние игры" - это давно известная практика в мире ФК ))
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tanya_1111
Ответ Асель Кабышева
Если до 2026 года не выпустят на мир, то БК и МГ тоже уйдут
Ну у МГ хотя бы мир есть и золото ОИ в команде где-то там сверкает, бронза личная им попроще конечно.
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Асель Кабышева
Ответ tanya_1111
Ну у МГ хотя бы мир есть и золото ОИ в команде где-то там сверкает, бронза личная им попроще конечно.
Это да, но если бы были международные старты, то МГ сейчас уже бы были 2х кратными ЧМ. А золото ОИ еще не факт, могут забрать. А так очень хочется им личного золота ОИ.
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tanya_1111
Ответ Асель Кабышева
Это да, но если бы были международные старты, то МГ сейчас уже бы были 2х кратными ЧМ. А золото ОИ еще не факт, могут забрать. А так очень хочется им личного золота ОИ.
Да они спокойно до ОИ могут сидеть (в нынешних реалиях), совершенствоваться, что собственно они и делают у БК конечно совсем другая ситуация.
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Асель Кабышева
Ответ AAPolyansky
большего в плане медалей ЧМ - да, могли, если бы Россию не отправили в бан. они достигли максимума на олимпиаде в Пекине - серебро с золотым отливом. казалось, что о таком результате они могут только мечтать - но им благодаря тренерскому штабу Тутберидзе удалось воплотить мечту в жизнь
Ну золото на ЧМ думаю не взяли бы все равно
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Delirium
Ответ AAPolyansky
большего в плане медалей ЧМ - да, могли, если бы Россию не отправили в бан. они достигли максимума на олимпиаде в Пекине - серебро с золотым отливом. казалось, что о таком результате они могут только мечтать - но им благодаря тренерскому штабу Тутберидзе удалось воплотить мечту в жизнь
Они и до Пекина не раз могли брать медали большего достоинства, чем по факту брали, но мешали нелепые ошибки то там то тут. Карьера у них достаточно успешная, но реально могло быть намного лучше.
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