Татьяна Тарасова: «Хочу поблагодарить Тарасову и Морозова за прекрасные карьеры. Конечно, они могли достичь большего, но таков спорт»

Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Тарасову и Владимира Морозова за карьеру.

«Хочу поблагодарить Женю и Владимира за прекрасные карьеры! Я не расстроена этой новостью. Они выступали на протяжении долгого времени и сумели достичь очень многого! Эта пара является серебряными призерами Олимпийских игр.

Конечно же, они могли достичь большего, но таков спорт! Наверное, у них закончились силы для профессиональных выступлений. Они влюбили в себя многих, спасибо большое им за все!

Будем следить за ними и дальше. Думаю, что они продолжат работать на профессиональном уровне», — сказала Тарасова.

«Они чувствуют, что им надо заканчивать, видят, что в этом году мы не выступаем на международных соревнованиях. Не знаю, почему они приняли такое решение. С ними не разговаривала.

Наверно, они будут участвовать в шоу. Им это сейчас интереснее. Все уходят. Они долго катались», — цитирует Тарасову «СЭ».

Призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру